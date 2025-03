Opinião | Fórum de economia de impacto, com feira de negócios, reunirá atores do ecossistema em São Paulo

Um dos painéis debaterá as tendências do ecossistema. Os negócios de impacto no Brasil têm conquistado cada vez mais relevância, impulsionados por uma crescente demanda por soluções que respeitem o planeta e as pessoas. A discussão – neste colóquio previsto para 20 de março, às 16 horas – versará sobre as principais tendências que estão moldando esse ecossistema, como a digitalização de modelos de negócios, a ascensão de investimentos de impacto e a ampliação de políticas públicas favoráveis. Além disso, analisará as oportunidades e os desafios que surgem para empreendedores que buscam gerar transformações sociais e ambientais positivas, refletindo o momento de transformação vivido pelo país nesse setor.

Ainda no dia 20, o lançamento do “Vox Impact Investing I - Lições de 12 anos, investindo para reduzir desigualdades”, que trará os resultados do primeiro fundo de impacto positivo do Brasil. Em mais de uma década em operação, investiu R$ 84,4 milhões em 11 empresas e buscou soluções para reduzir desigualdades. Este relatório documenta os aprendizados dessa trajetória pioneira, destacando os desafios, as reflexões e a evolução da gestão de impacto no mercado brasileiro.

As inscrições para acompanhar o Impacta Mais 2025 estão abertas e podem ser feitas pelo site https://impactamais.org.br/#2025.