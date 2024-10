Em comunicado oficial da organização, Cassio Spina – presidente da Anjos do Brasil –aponta que os dados mostram um contínuo aumento no interesse pelo investimento-anjo, entretanto, devido à retração geral do mercado de investimento em startups, ocorrida nos últimos dois anos, o tamanho dos cheques foi reduzido; ainda faltam estímulos como os aplicados em diversos países, mas não aprovados até o momento no Brasil. Ele salienta que, considerando a proporção do Produto Interno Bruto brasileiro comparado com o dos Estados Unidos, deveríamos estar em um patamar de pelo menos R$ 7,5 bilhões em investimento-anjo. Na perspectiva das projeções para o mercado em 2024, o levantamento mostra otimismo. A visão é que com a recuperação econômica e estabilização dos mercados, haja crescimento no valor total investido em, pelo menos, 11%.

A pesquisa mostra que o mercado nacional está em transformação, portanto, com desafios e oportunidades. Em conversa com Maria Rita Spina Bueno sobre a edição mais recente da pesquisa – que é referência na avaliação da temática –, ela me falou um pouco sobre a percepção que tem dos dados. “Em geral, costuma-se dizer que o investimento-anjo não tem uma relação tão direta com a macroeconomia, já que as startups podem criar novas oportunidades em momentos desafiadores. No entanto, temos observado recentemente que fatores macroeconômicos estão começando a impactar o investimento em startups em estágio inicial, não apenas no investimento-anjo, mas também em outras modalidades, tanto no Brasil quanto no mundo. Ao analisar esses resultados, vejo pontos positivos, pois o impacto não tem sido tão severo. Ainda que o crescimento tenha se tornado mais difícil, tivemos uma queda menor no Brasil em comparação aos Estados Unidos”, analisa.

Ela acrescenta que se nota uma queda menos acentuada em comparação com o investimento em estágios mais avançados, tanto no Brasil quanto fora. Isso é interessante, especialmente quando consideramos a intenção dos investidores de continuar investindo no próximo ano. “Precisamos lembrar que esse investidor-anjo geralmente é uma pessoa física. Se toda a sua carteira de investimentos está sendo impactada, isso também pode afetar a decisão de investir em startups. No entanto, o fato de que muitos estão dispostos a continuar é um dado positivo. Outro resultado relevante da pesquisa é o aumento, ainda que tímido, da participação de mulheres no investimento em startups em estágio inicial. Isso é significativo não só porque traz novas perspectivas, mas também porque amplia o volume de capital disponível. É fundamental atrair mais pessoas diversas para esse universo, especialmente aquelas que ainda não investem em startups”, pontua.