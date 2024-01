Racismo estrutural motiva empreendedores a criar solução de impacto

As mais de duas décadas de experiência profissional em ambientes corporativos e as vivências familiares foram inspiração para que Ericah Damasceno Gonçalves Ribeiro e Carlos Norberto Ribeiro criassem um negócio de impacto que apoia empreendedores das periferias de São Paulo. Negros, com consciência de classe e sensibilidade social, a dupla usa o conhecimento a favor de nano, pequenos e microempreendedores.

Conversando com Ericah, ela conta que o racismo foi o maior motivador da criação da Pappo Soluções para Empresas. “Trabalhando em grandes empresas por 20 anos, estávamos ambos cansados; já tínhamos feito de tudo para termos mobilidade dentro das organizações e, por mais que tivéssemos os pré-requisitos necessários, isso não se concretizava. Criamos, então, um negócio de impacto que uniu as nossas expertises: a minha em Recursos Humanos; a dele, em Contabilidade”, conta a empreendedora.

A escolha de ajudar outros empreendedores da periferia veio de uma experiência familiar. A mãe de Ericah sempre sonhou em ter um restaurante; abriu e fechou vários. O sogro teve bar, padaria, hortifruti e outros negócios na periferia, mas nunca conseguiu superar a marca de dois anos.

Ericah Damasceno Gonçalves Ribeiro e Carlos Norberto Ribeiro criaram negócio de impacto que apoia empreendedores das periferias de São Paulo Foto: AgênciaPC

A falta de educação financeira foi a responsável pelo fechamento desses negócios. “Pensamos que faria sentido trabalhar em prol de negócios como os dos nossos pais e para empreendedores como eles. Com certeza, se tivessem tido o apoio certo, estariam prosperando”, diz a empreendedora, acrescentando que começaram com clientes da Brasilândia e de outros territórios próximos. “Pessoas humildes da quebrada, como jardineiros e mecânicos; empreendedores de subsistência com dificuldade para entender o mecanismo de negócio, indicadores, gestão de pessoas e de recursos”, relembra.

A visão dos empreendedores da Pappo é que o sucesso dos parceiros resulta na diminuição das desigualdades sociais e raciais, aumentando o empoderamento econômico local. Inspirados pelas palavras “papó” (juntos, em iorubá) e “papo” (diálogo, Língua Portuguesa), Ericah e Carlos Norberto acreditam que a união é essencial para crescer e prosperar.

Na prática, o negócio de impacto oferece apoio em recursos humanos – atração e seleção, avaliação de desempenho, diversidade, clima e folha de pagamento – e contabilidade, passando por planejamento tributário. Os resultados têm aparecido e não são raros! O cliente número um, um jardineiro, aumentou a renda com o suporte da Pappo não somente no processo de formalização, mas também na criação de contratos de prestação de serviços e na gestão financeira eficiente com um fluxo de caixa saudável. De uma renda menor que um salário mínimo para um faturamento de R$ 10 mil mensais, caminhou para uma real mobilidade social.

Com mais de 80% de clientes oriundos das periferias de São Paulo e pessoas pretas, a Pappo expandiu a atuação para outros territórios com um diferencial imbatível: o genuíno interesse na prosperidade dos clientes. Longe de executar um atendimento de prateleira, a equipe do negócio ouve, conversa e formula com os clientes uma solução adequada para cada caso. “Estar junto, como nosso nome diz, é criar diálogos prósperos”, defende Ericah. A expansão do negócio já está em curso: a empresa, passou a atender grandes companhias e multinacionais em projetos de inclusão e diversidade; conta com 18 funcionários – todos profissionais das periferias –; e dão suporte a outros negócios de impacto social.