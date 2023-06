Startup usa tecnologia para democratizar acesso à saúde

As metas estabelecidas pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3 – referente à necessidade de assegurarmos uma vida saudável e promovermos o bem-estar para todas as pessoas, em todas as idades – envolvem os seguintes pontos:

Reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos;

Acabar com os óbitos evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de cinco anos em todos os países (redução da mortalidade neonatal para menos de 12 por mil nascidos vivos; no caso de menores de cinco anos, para menos de 25 por mil nascidos vivos);

Acabar com as epidemias de Aids, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, além de combater hepatite, doenças transmitidas pela água e outras transmissíveis;

Reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, promover a saúde mental e o bem-estar; reforçar a prevenção e o tratamento de abuso de substâncias, incluindo drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool;

Reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas;

Assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva;

Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo acesso a serviços essenciais e a medicamentos;

Aumentar o financiamento em saúde, especialmente em países menos desenvolvidos;

Reforçar a capacidade dos países para o alerta precoce, a redução e o gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde.

A lista de prioridades identificadas por esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – que deve ser conquistada até 2030 – é extensa e bastante pertinente, mas gostaria de trazer como exemplo um negócio social que tem atuado com foco na saúde primária no Quênia.

Ilara Health, startup fundada em 2019 por Emilian Popa – um empreendedor cuja missão, segundo as palavras dele, é permitir que as pessoas tenham vidas mais saudáveis e longas, algo propiciado por meio de tecnologias inovadoras e a um custo que representa uma fração do que os tratamentos e diagnósticos têm hoje.

Emilian Popa, fundador da startup Ilara Health. Foto: Globe Newswire

A healthtech – que fornece equipamentos e serviços de diagnósticos para farmácias e pequenas clínicas de atenção primária em saúde nos arredores de áreas urbanas no Quênia (África) – recebeu, em 2020, uma doação de US$ 1,1 milhão da Fundação Bill & Melinda Gates para potencializar o trabalho e desenvolver intervenções eficazes de cuidados pré-natais e soluções baseadas em tecnologia para gestantes sem acesso a serviços essenciais de saúde, sobretudo, durante a pandemia de covid-19.

A startup atua equipando pequenos prestadores de cuidados de saúde periurbanos com ferramentas de diagnóstico essenciais e que salvam vidas, melhorando a qualidade dos cuidados médicos em toda a África subsaariana.

Um problema-chave que ela se propõe a solucionar é a falta de acesso dessas clínicas de saúde ao financiamento tradicionalmente usado por pequenas e médias empresas para apoiar o crescimento. Via opções inteligentes de financiamento, a Ilara Health conecta essas pequenas empresas a ativos de diagnóstico geradores de receita que permitem que desenvolvam os negócios e promovam melhor atendimento aos pacientes.

Para viabilizar o impacto social, a Ilara faz parceria com fabricantes internacionais de dispositivos portáteis de diagnóstico de última geração – alguns, inclusive, integrados a celulares. Com isso, os negócios de saúde podem diagnosticar infecções e doenças não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. São mais de 1.500 clínicas parceiras, dois laboratórios operados pela Ilara e três clínicas de saúde.

A expansão desse modelo tem um enorme impacto social, já que 70% das decisões médicas locais requerem algum tipo de diagnóstico. No entanto, mais de 500 milhões de pessoas na África lutam para acessar, ou não podem pagar, por um simples exame de sangue.

Ou seja, tornar os diagnósticos mais baratos, acessíveis, precisos e simples é a chave para melhorar a qualidade de vida da população, tal qual preconiza o ODS #3.

E, em paralelo, a maior disponibilidade de equipamentos de diagnóstico também permite que os pequenos empreendedores de clínicas e farmácias aumentem suas receitas, oferecendo serviços adicionais aos pacientes.

Claro que há muitos obstáculos, especialmente porque, na África, essa é uma indústria na qual um grande número opera de maneira informal, desorganizada (do ponto de vista do negócio) e em áreas remotas. Entender essa dinâmica da prestação de cuidados de saúde em um ambiente de baixa renda é um enorme desafio.

Como visão de futuro, Emilian Popa destaca que, globalmente, a assistência médica evoluirá para se tornar um sistema de monitoramento, capacitado pela tecnologia, que pode ajudar na prevenção e detecção precoce de doença, fazendo uso de inteligência de dados para o tratamento das pessoas.

“Esse é um futuro empolgante no qual teremos um custo mais baixo e a facilidade de uso da tecnologia em prol da saúde, ou seja, ambos vão democratizar os melhores resultados de saúde. Os cuidados vão convergir para que todos tenham a mesma qualidade e acesso a tratamentos”, afirma.

Tendo por objetivo um desempenho financeiramente sustentável, a startup conta com investidores institucionais e investidores-anjo. Em uma entrevista ao How we made it in Africa, ele salienta: “Saúde é difícil. Mas, ao mesmo tempo, se identificarmos um modelo econômico sustentável na área da saúde, ele pode ser superimpactante e também superlucrativo.”