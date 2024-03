No Brasil, a vulnerabilidade social e financeira da mulher negra tem comprometido o futuro de gerações. Análise do Instituto Brasileiro de Econômica da Fundação Getulio Vargas (IBRE/FGV), liderada pela economista Janaína Feijó, revela que, no primeiro trimestre de 2023, a remuneração média delas era de R$ 1.948 – o equivalente a 48% e 62%, respectivamente, dos ganhos obtidos por homens e mulheres, ambos brancos; e 80% do registrado por homens negros.

De acordo com a análise, a atuação das mulheres negras no mercado de trabalho em vagas associadas à informalidade pode explicar essa renda inferior na média. O estudo aponta, inclusive, que 56% das profissionais negras, empregadas no primeiro trimestre de 2023, faziam parte de grupos de trabalhadores dos serviços, vendedores e chamadas ocupações elementares. Com esse cenário e desafio em mente, a jornalista Mônica Costa fundou a G&P Finanças – negócio de impacto social que oferece cursos, workshops, podcasts e atividades didáticas voltadas à educação financeira de mulheres negras. Combinando autoestima, ancestralidade e estratégias financeiras, Mônica Costa tem por objetivo estimular mulheres negras a adotarem um comportamento que promova a melhoria da qualidade de vida – delas e das suas famílias –, impulsionando o crescimento econômico e reduzindo as vulnerabilidades sociais por meio do desenvolvimento de habilidades, sobretudo as financeiras. Com mais de três mil mulheres impactadas no Brasil, na Colômbia, Argentina e nos Estados Unidos, a metodologia aplicada tem mostrado resultados positivos como a diminuição de dívidas, o aumento da renda familiar e a maior consciência financeira.

Mônica Costa, fundadora da G&P Finanças: mais de 3 mil mulheres negras impactadas no Brasil, Colômbia, Argentina e Estados Unidos. Foto: Divulgação/BNDES Garagem

O modelo do negócio – que atua em prol dos direitos econômicos das mulheres negras – tem dois pilares: no B2C (da empresa para o consumidor), adota a assinatura por meio de uma plataforma digital, que utiliza inteligência artificial para reduzir o tempo de aprendizado de cada aluno; no B2B, o foco está em parcerias com empresas listadas na B3, signatárias da ONU Mulheres e do Pacto Global 2030, além de instituições que atuam pela equidade de gênero para contribuir com o cumprimento das ODS números 1 (Erradicar a pobreza), 5 (Igualdade de gênero), 8 (Trabalho digno e crescimento econômico) e 10 (Reduzir as desigualdades).

A empreendedora conta que atua com a temática da educação financeira desde 2019, quando fundou o negócio por uma demanda pessoal. “Sou jornalista de formação e decidi empreender. Mas, havia um problema de crescimento a ser enfrentado; uma questão de invisibilidade, resultado da estrutura machista e racista, que se refletia na falta de grana. Decidi, então, criar uma estrutura de comunicação dentro de casa e desse processo de autoeducação financeira fui percebendo que esse é um lugar que nós, mulheres negras, não ocupávamos. Eu sentia que havia especificidades, sobretudo realidades raciais e de gênero não contempladas nos cursos tradicionais”, afirma.

