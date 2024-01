Startup desenvolve tecnologia para reduzir o custo de alimentos na América Latina

Um dos inovadores sociais excepcionais de 2023, na análise do Fórum Econômico Mundial, é Ady Beitler, cofundador e CEO da Nilus – startup de impacto argentina que usa a força da tecnologia para erradicar a fome, reduzindo o custo de alimentos e de mantimentos saudáveis. A plataforma de comércio eletrônico, voltada a cidadãos de menor renda, oferece produtos alimentares próprios para o consumo, mas que seriam descartados pela aparência, para serem adquiridos com preços promocionais para comunidades que vivem em desertos alimentares, que são espaços, geralmente urbanos, onde não existe acesso a alimentos in natura.

Na prática, a empresa combate a ineficiência da cadeia de abastecimento alimentar ao conectar produtores e consumidores – especialmente líderes comunitárias – para que a venda seja efetuada com custos até 75% mais baratos do que o preço de mercado. De acordo com Beitler, as líderes comunitárias femininas são capacitadas para que criem círculos de confiança, promovendo e organizando a solução nos territórios.

Essas mulheres são parceiras estratégicas do negócio de impacto e usam as próprias casas como ponto de entrega e comercialização dos alimentos. Para viabilizar o processo de ponta a ponta, facilitando as compras comunitárias, a Nilus apoia a criação de elos entre empresas de logística, bancos alimentares, agricultores e produtores em prol da oferta de alimentos nutritivos às comunidades locais.

Ady Beitler, cofundador e CEO da Nilus, startup argentina que usa tecnologia para combater a fome Foto: Divulgação/WEF

Ady Beitler – que antes de empreender atuou no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em projetos de apoio a pequenas empresas nas Américas – investe em um modelo de economia compartilhada. O negócio, incubado nos laboratórios de inovação da Universidade Harvard, opera em Buenos Aires desde 2018; na Cidade do México desde 2020; e, este ano, começou um processo de expansão pela América Latina via Peru, em parceria com o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Hoje, a empresa contabiliza 534 mil beneficiários e 6.900.000 quilos de comida foram entregues em comunidades de baixa renda.

A aspiração, de acordo com o fundador, é se tornar a maior e mais impactante empresa de tecnologia das Américas graças à contribuição na luta contra a insegurança alimentar. E, parece que o empreendedor está no caminho certo: a empresa já foi reconhecida entre as 100 ideias que podem mudar um bilhão de vidas pela Norrsken Foundation (ecossistema de impacto que apoia empreendedores ao acesso a capital) e pelo World Changing Ideas Awards 2019 (premiação da Fast Company). Esse reconhecimento é uma espécie de Prêmio Nobel do Impacto.