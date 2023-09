Startup oferece soluções inovadoras em tecnologia da informação espacial em prol de novos mercados

A ação contra a mudança global do clima – tema central do 13º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – fala sobre a urgência de tomarmos medidas para reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais no planeta. Aborda, ainda, a necessidade de medidas sólidas para combater essas transformações e os seus impactos no mundo. Neste ano, o Fórum Econômico Mundial, inclusive, levou à Suíça um debate qualificado, envolvendo lideranças globais, empresas e sociedade, sobre o enfrentamento desse problema e os desafios da cooperação em um mundo fragmentado.

O surgimento de novos mercados que endereçam os desafios climáticos – como o de carbono, por exemplo – também foi objeto de amplo debate e questionamento no Fórum, especialmente para que a construção desses sistemas possa abarcar não só uma visão econômica e mercadológica, mas as dimensões ambientais e sociais. E, nas análises, vê-se que a defesa de que o Brasil pode se tornar uma potência na temática é bastante crível.

De acordo com o Relatório Oportunidades para o Brasil em Mercados de Carbono, o país terá um papel ainda mais importante na agenda climática e precisa estar preparado para aproveitar todas as oportunidades e alavancar as suas vantagens competitivas. Uma das principais oportunidades que se destaca no país é o mercado de crédito de carbono. “Se, em 2021, o estudo de potencial econômico para o Brasil em mercados de carbono destacava que o país poderia ganhar até US$ 100 bilhões em receitas até 2030 – tendo capacidade para suprir até 22% da demanda global do mercado de carbono regulado e 37,5% da demanda global do mercado voluntário –, identificamos que o potencial é de suprir 28% da demanda global do mercado regulado e 48,7% do mercado voluntário até 2030, obtendo US$ 120 bilhões em receitas, um aumento nada irrisório”, aponta, no relatório, Gabriella Dorlhiac, diretora-executiva da ICC Brasil.

Os dados mostram que o país pode liderar a Economia Verde no mundo. Na minha visão, os negócios de impacto social e ambiental podem contribuir com bases sólidas, tecnologia e ciência na construção desses novos mercados, incluindo o de carbono. Um dos exemplos é a Inspectral, uma empresa de inteligência de dados geoespacial para o monitoramento integrado de alta definição espacial, temporal e espectral.

Alisson Fernando Coelho do Carmo e Nariane Marselhe Ribeiro Bernardo, fundadores da Inspectral. Foto: Divulgação/Inspectral

Fundado por Alisson Fernando Coelho do Carmo e Nariane Marselhe Ribeiro Bernardo, em 2019, o negócio desenvolve soluções para o agronegócio, monitoramento ambiental e de sistemas aquáticos por meio de imagens multiespectrais e hiperespectrais captadas por câmeras embarcadas em drones e satélites – que são integrados com algoritmos de inteligência artificial, Data Science, visão computacional e modelagem bio-óptica. Com a missão de inovar com foco na essência científica, tecnológica e humana, o negócio tem por visão ser uma empresa inovadora e de excelência, que fornece soluções avançadas para endereçar diferentes desafios para mercados como água, agro e floresta, para o qual oferece solução para carbono e ESG.

Segundo o empreendedor do negócio – que oferece soluções inovadoras em Tecnologia –, as imagens são acessadas de maneira remota e escalável, e o resultado dos processamentos com diferentes algoritmos fica disponível para o cliente em uma plataforma on-line. “No caso do carbono, os algoritmos não só estimam o potencial do sequestro em determinado território, como fazem o levantamento de outros 14 parâmetros relacionados à floresta e ao desempenho do fragmento florestal”, detalha Carmo.

Em março de 2023, a Inspectral anunciou o recebimento de um aporte da BR Angels de aproximadamente R$ 2 milhões – valor destinado a elevar o nível do monitoramento ambiental, visando à expansão nacional e internacional da empresa.