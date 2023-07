Startup usa processos naturais para descontaminar rios e reservatórios de água

Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos é o foco do sexto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Embora o prazo para a conquista dessa meta seja 2030, atualmente há bilhões de pessoas no planeta que ainda vivem sem água potável e sob o impacto negativo causado pela ausência de saneamento básico.

Esse direito humano estabelecido no ODS #6 – que constitui um marco civilizatório, inclusive – é crucial para o alcance dos demais objetivos, sobretudo os relacionados à saúde, alimentação, ao clima e meio ambiente.

Para endereçar os desafios do ODS #6, negócios de impacto socioambiental têm atuado com soluções ágeis e inovadoras, revelando um enorme potencial de contribuir com o avanço da pauta no Brasil. Um dos pontos relevantes é o suporte que podem oferecer para que organizações e empresas (privadas e públicas) adequem a própria atuação e passem a promover benefícios ao meio ambiente e às comunidades.

Startup propõe melhorar a qualidade da água sem utilizar produtos químicos ou demandar energia elétrica Foto: Mauricio de Carvalho/ISA

Indústrias como a de mineração, saneamento e infraestrutura, e agroindústrias são alguns dos setores que podem adotar uma postura sustentável – pautada na conservação dos recursos hídricos e na proteção dos ecossistemas aquáticos – com o apoio de iniciativas de empreendedorismo social e ambiental.

Um dos exemplos de negócios de impacto socioambiental é a LiaMarinha, que atua de forma integrada com clientes e parceiros no desenvolvimento de alternativas ecológicas e sustentáveis para a gestão da água nos setores da mineração, saneamento e agroindústria.

Fundada por William Fernando de Almeida Pessôa – cuja roça da família foi impactada pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana (Minas Gerais), empresa foi inspirada na decisão do empreendedor de desenvolver soluções inovadoras para atuar no problema.

Formado pela Universidade Federal de São João del-Rei, fez um estágio na Croácia, onde trabalhou com tecnologias que partem de processos naturais para descontaminar rios, reservatórios de água e efluentes.

A partir dessa vivência, criou a startup em 2017, cuja proposta é melhorar a qualidade da água sem utilizar produtos químicos ou demandar energia elétrica, tendo como propósito aumentar a segurança hídrica.

Na prática, atua com uma instalação simples, de baixo custo operacional – e que pode ser implementada em áreas com baixo nível de infraestrutura, tendo como resultado uma melhor qualidade da água e uma medida preventiva contra os riscos de impactar os recursos hídricos.

Entre os produtos está a Estação de Tratamento Natural (ETN), um sistema composto por ilhas flutuantes vegetadas e barreiras filtrantes que reduzem os contaminantes orgânicos e inorgânicos da água, atuando na remediação de ambientes aquáticos, melhorando o desempenho de lagoas de estabilização e com o tratamento da drenagem ácida de minas.

Esse processo utiliza plantas e fibras orgânicas naturais que favorecem o trabalho dos micro-organismos. As plantas ficam em um módulo flutuante, sendo cultivadas de forma hidropônica.

O trabalho de remediação é feito na raiz, e os módulos plantados podem atuar individualmente ou em conjunto, sem limitação de capacidade. Além do mercado de mineração, as aplicações da ETN incluem saneamento, pecuária a recuperação de ambientes com águas contaminadas com metais.

Os negócios de impacto não são um oráculo possuidor de todas as respostas para os desafios complexos da contemporaneidade, que assolam as populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

No entanto, muitas das soluções desenvolvidas pelo empreendedorismo social e ambiental carregam uma potência que pode nos auxiliar a construir respostas mais sustentáveis e inclusivas para vencer os problemas.

Vale lembrar que o futuro não é um lugar singular – ele é plural e demanda construções e visões múltiplas.