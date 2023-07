Um levantamento do Fórum Econômico Mundial apontou que somente em 136 anos o mercado de trabalho global alcançará a igualdade entre homens e mulheres. O estudo – que mede a paridade pela participação econômica e oportunidade, educação, saúde e capacitação política – alerta para o impacto negativo da pandemia na temática, uma vez que a estimativa anterior à covid-19 era que essa meta seria atingida em um século.

Para além do mundo profissional, a meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 é que a igualdade de gênero, caracterizada pelo empoderamento de todas as mulheres e meninas, seja algo a celebrarmos em 2030; uma das premissas básicas é que haja o fim de todas as formas de discriminação e violência.

E, aqui, temos um ponto-chave: gerar oportunidades para que as mulheres possam ter independência financeira por meio de emprego e geração de renda digna.

Um negócio de impacto social liderado por Iana Chan e Mariana Pezarini tem atuado nessa temática ao ampliar as oportunidades de formação feminina na área de tecnologia. A PrograMaria trabalha na formação e no engajamento de mulheres cis e trans – e outros gêneros minorizados –, impulsionando as oportunidades e as conexões entre esses talentos e o mercado de trabalho.

O negócio de impacto social PrograMaria dá cursos para ampliar oportunidades de formação feminina em TI Foto: Raquel Santos/Divulgação

Essa articulação está diretamente associada à inserção de mulheres no mercado de tecnologia e à geração de renda por meio dos empregos; aumento da diversidade dentro das empresas contratantes; e aumento da representatividade feminina em cargos de tecnologia da informação.

Em uma conversa com Iana, ela contou que mais de 12 mil pessoas já passaram pelo curso Eu ProgrAmo, desde 2020. Segundo a empreendedora, até 2025 a demanda por profissionais na área de TI somará mais de 797 mil – dado que mostra a urgência em atrair, reter e desenvolver talentos para essas oportunidades profissionais.

Com isso, a meta da PrograMaria é trazer mais mulheres, pessoas negras, periféricas, trans, LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência para ampliar a pluralidade no setor. “Acreditamos que com a diversidade e a inclusão ganha todo mundo, uma vez que olhares e experiências múltiplas garantem maior variedade de soluções para atender necessidades diferentes”, aponta Iana.