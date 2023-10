O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou na sexta-feira, 20, o programa BNDES Refin, de renegociação de dívidas nas operações indiretas automáticas. Nesta modalidade, em que micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) respondem por mais de 90% das operações, recursos do BNDES são acessados por meio de financiamento contratado com um agente financeiro credenciado.

A rede de agentes financeiros credenciados do órgão tem mais de 70 instituições, entre bancos públicos e privados, cooperativas de crédito, agências de fomento, entre outros. Poderão ter acesso à negociação, que será feita a critério dos agentes parceiros, as empresas que tenham contratado operações com custo financeiro em Taxa de Longo Prazo (TLP), Selic ou Taxa Fixa do BNDES (TFB) (veja a lista de agentes credenciados do BNDES).

O BNDES Refin vai possibilitar a negociação com os agentes credenciados da suspensão completa de pagamentos por até seis meses e da extensão do prazo dos financiamentos por até 12 meses.

BNDES Refin é solução que permite a renegociação de dívidas nas operações indiretas automáticas, modalidade em que principais clientes são MPMEs. Foto: Nacho Doce/Reuters

Segundo o órgão, a nova solução “busca criar um instrumento permanente para mitigar casos de inadimplência nas operações indiretas automáticas” e “deve contribuir para ampliar o acesso ao crédito para MPMEs, reduzindo os custos dos financiamentos e alongando os prazos”. O banco de fomento afirmou que o lançamento da solução foi possível por conta da experiência anterior com a suspensão de pagamentos (standstill) durante a pandemia.

“O BNDES mais uma vez mostra o compromisso de auxiliar as empresas que são as maiores geradoras de emprego e renda no Brasil e impulsionam o desenvolvimento do país. Por isso, aprovamos mais um instrumento que será fundamental para equacionar o caixa das empresas, especialmente depois de um período prolongado de altas taxas de juros”, afirmou, em nota, Alexandre Abreu, diretor Financeiro e de Crédito Digital para MPMEs do BNDES.