Bolsa Empreendedor SP: veja quem tem direito e como participar

Com auxílio de R$ 1 mil e curso de qualificação, o Bolsa Empreendedor, que faz parte do programa Bolsa do Povo, do Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas até 18 de setembro. Os requisitos básicos para realização da matrícula são: ter mais de 18 anos, ser alfabetizado, estar desempregado ou ser Microempreendedor Individual (MEI) e morar no Estado de São Paulo.

De acordo com a página oficial da iniciativa, que fica sob guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a prioridade das vagas é para pessoas de baixa renda, mulheres, jovens (entre 18 e 35 anos), pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O site para a inscrição ser feita é este aqui. Essa será a última turma deste ano.

Sobre os pagamentos, o benefício será liberado em duas parcelas de R$ 500. A primeira será paga em 29 de dezembro. A segunda, 30 dias depois. Para ter acesso às quantias, será necessário concluir o curso de qualificação, que é realizado em parceria com o Sebrae, além de se formalizar, para os casos de quem ainda não for MEI. O curso online tem duração de 10 horas.

“O material é muito relacionado ao lado da gestão. É, por exemplo, para quem não tem noção de gestão, fluxo de caixa, como um administrador de negócio. O empreendedor que não entende disso aumenta muito a possibilidade de fechamento do empreendimento. A ideia é reforçar o treinamento dessas pessoas”, explica a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Zeina Latif.

A possibilidade de diversificar o leque profissional e a falta de renda fixa levaram Marilene Lima da Silva, de 42 anos, a fazer o curso no ano passado. Ela já tem experiência na área de administração, tem faculdade e pós graduação no tema, mas a qualificação também serviu para compreender o lado da propaganda nos negócios. “Por mais que seja minha área de atuação, sempre estamos nos atualizando. E o que me chamou atenção no curso foi o marketing, tema que eu não domino. Mas, durante as aulas, a minha mente foi se abrindo. Eu preciso conseguir divulgar o produto e colocá-lo no ponto certo”, fala.

Marilene Lima fez o curso em 2021 Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Ela atua como empreendedora há um tempo. Teve negócio, na área de moda, com confecção de vestidos e lingeries, entre 2008 e 2016. Depois disso, foi para o ambiente corporativo, que deixou em 2019. Durante a pandemia, começou a participar de projetos de confecções máscaras para ter uma renda. Em novembro de 2021 essa fonte acabou. O curso ajudou na parte financeira e reacendeu a vontade de manter o próprio negócio. Para 2022, voltou com a produção de lingeries, que está em fase de desenvolvimento - não está comercializando ainda.

Continua após a publicidade

O auxílio que conseguiu na Bolsa Empreendedor ajudou a comprar alguns materiais. Atualmente, ela conta que também dá aula de administração na Fundação Paulistana, da Prefeitura de São Paulo.

As aulas da última turma de 2022 serão iniciadas em outubro. De acordo com informações que constam no site oficial do programa, de março a outubro, a estimativa é que 130 mil vagas serão ofertadas. Os selecionados para o programa serão informados via e-mail ou SMS. Quem for elegível, mas não for chamado para esta edição, seguirá em lista de espera. Para mais informações sobre a iniciativa basta acessar este link do site oficial.

Como receber o Bolsa Empreendedor?

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o beneficiário da Bolsa Empreendedor deverá acessar a área de login do programa Bolsa do Povo. Por lá, vai solicitar um código, precisando confirmar alguns dados. Com esse código em mãos, será possível sacar a quantia do auxílio em um caixa do Banco do Brasil ou em caixa 24h.