Com destaque para cidades paulistas, franquias crescem no interior, aponta ABF; veja lista

UNA (BA) - Cidades do interior têm mostrado um avanço cada vez mais acelerado do setor de franquias. Dos 30 municípios que mais tiveram crescimento de unidades no primeiro semestre, 14 não são capitais.

Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e foram divulgados nesta quinta-feira, 26, durante convenção do setor. Eles se referem ao desempenho no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.

A cidade que teve o maior crescimento de número de unidades foi Londrina (PR), seguida por Sorocaba, no interior de São Paulo. Elas apresentaram aumento de 15,7% e 10,9% das unidades franqueadas, respectivamente.

As cidades paulistas, em especial, têm demonstrado um bom desempenho no setor. Das 30 cidades com maior aumento de unidades, dez estão no Estado. Além de Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Santo André, São José do Rio Preto, Guarulhos, Jundiaí, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e a Capital, fazem parte da lista.

Cidades do interior têm mostrado um avanço cada vez mais acelerado do setor de franquias, segundo a ABF Foto: José Patricio/Estadão; Smart Fit/Divulgação; Lailson Santos/Cacau Show/Divulgação; Marcelo Chello/Estadão

O crescimento do setor de franquias no interior paulista com um todo foi de 24%, em comparação com o primeiro semestre de 2022. Nas capitais o crescimento foi de 5% e em outras cidades, de 9%.

“Isso acontece não só pela diversidade econômica dos municípios paulistas, mas também pela característica histórica do bom desempenho do franchising em cidades do Estado”, afirma Tom Pereira Leite, presidente da ABF, durante coletiva de imprensa.

O crescimento no interior, segundo a ABF, ocorre por conta do avanço das grandes redes em direção a municípios menores. Diferentes franqueadoras têm avançado com propostas moldadas para operações fora das capitais, incluindo valores de investimento mais baratos para estas localidades.

A ABF destaca ainda a correlação entre cidades com forte presença do agronegócio com a expansão do setor de franquias. “Há claramente uma correlação positiva entre os Estados que apresentam um bom desempenho dentro da nossa indústria e a presença da atividade agropecuária”, afirma Leite.

Crescimento de unidades móveis

O estudo divulgado pela ABF aponta também um crescimento de operações de franquias em unidades móveis, que não possuem loja física e tampouco são baseados no trabalho completamente remoto - como carros de atendimento itinerante e serviços prestados in loco. As unidades móveis cresceram 15% no último ano, contra 8% de lojas físicas tradicionais.

Enquanto isso, os setores que mais expandiram em número de unidades foram os de entretenimento e lazer (32%), casa e construção (14%) e alimentação (13%).

Atualmente existem cerca de 3 mil redes de franquias no País, segundo a ABF, que somam cerca de 189 mil operações.

Presidente da ABF, Tom Moreira Leite, durante divulgação de novos dados do setor de franquias Foto: Marcelo Justo/ABF/Divulgação

Confira as 30 cidades que mais cresceram em número de unidades de franquia

Londrina Sorocaba Belém Brasília Curitiba Campinas Cuiabá Fortaleza Ribeirão Preto Santo André Niterói João Pessoa Maceió São Paulo Recife São José do Rio Preto São Luis Guarulhos Goiânia Jundiaí São Bernardo do Campo Uberlândia Rio de laneiro São José dos Campos Florianópolis Manaus Salvador Campo Grande Porto Alegre Belo Horizonte

*O repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Franchising.