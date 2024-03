A ideia surgiu quando Janaína se deparou com uma receita de pão de alho recheado com coração de frango enquanto assistia à televisão. Inspiradas por um casal no Rio de Janeiro que obteve sucesso vendendo o produto, mãe e filha decidiram arriscar em Guarulhos.

Começaram em outubro de 2020 com um forno, uma geladeira e um freezer na área da churrasqueira de casa. O investimento inicial foi de R$ 7 mil. Inicialmente, as vendas eram direcionadas a familiares, vizinhos e amigos próximos. Com o tempo, as empresárias decidiram investir em fotos profissionais para as redes sociais, o que ajudou a impulsionar o negócio. As imagens viralizaram na internet. “Nesse dia, tivemos que fechar os portões em dez minutos”, conta Janaína. Saiba mais da história das empresárias em reportagem disponível neste link.