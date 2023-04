O ChatGPT virou a tecnologia do momento. Por meio dessa inteligência artificial, é possível escrever textos sobre temas variados, fazer roteiros de viagens e até elaborar um pitch (apresentação de um negócio) com empresários. É possível até fazer uma propaganda para um determinado estabelecimento. Ou seja, se usado com moderação e cuidado, pode ser uma ferramenta interessante para ajudar empreendedores, micro e pequenas empresas.

Segundo a analista de capitalização e serviços financeiros do Sebrae Cris Vieira, um dos principais aspectos que o ChatGPT pode ajudar é no marketing da empresa, principalmente quando falamos em textos promocionais. Isso porque é possível solicitar alguns parágrafos, de maneira gratuita, que possam promover um produto ou uma marca.

A reportagem fez alguns testes para entender como funciona. Num deles, foi solicitado um texto promocional de rede social sobre um restaurante em São Paulo com 50 palavras. Como resultado, a plataforma ofereceu a seguinte resposta: “O Restaurante São Paulo é o lugar perfeito para experimentar a autêntica culinária paulistana! Com pratos deliciosos e um ambiente acolhedor, oferecemos uma experiência gastronômica única. Compartilhe sua experiência em nossas redes sociais e faça parte de nossa comunidade de amantes da boa comida!”

É possível também “encomendar” textos diferentes até para conteúdos de dias, semanas, ou mesmo para o mês. Por exemplo, pedimos “escreva cinco propagandas de 20 palavras sobre restaurante”. O resultado foi este:

Saboreie o melhor da culinária em nosso restaurante, com pratos frescos e deliciosos. Experimente nosso menu exclusivo, preparado com ingredientes selecionados e um toque especial de chef. No nosso restaurante, você encontra opções vegetarianas e veganas, com muito sabor e variedade. Venha saborear nossas sobremesas irresistíveis, feitas na casa, com receitas exclusivas. Com ambiente aconchegante e atendimento de primeira, nosso restaurante é o lugar ideal para um jantar romântico.

A reportagem editou apenas uma vírgula neste material com 10 tópicos, que podem ser usados para legendas de imagens no Instagram, Twitter ou Facebook.

Ao mesmo tempo, o primeiro problema já aparece. Em momento algum demos nome ao estabelecimento, mas a IA inventou um - Restaurante São Paulo.

O professor da USP em São Carlos Fernando Osório explica que, por mais que a qualidade exista no texto, as informações da plataforma são atualizadas manualmente. O que significa que é um processo mais lento, que não abarca notícias em tempo real. Logo, os dados podem estar ultrapassados ou até mesmo errados. “Quando o ChatGPT não sabe alguma coisa, ele inventa”, comenta.

Portanto, o cuidado mais básico para se ter com uma plataforma desse tipo é a curadoria de conteúdo. Ele pode, de fato, ajudar na criatividade, ao montar um anúncio do zero. Mas é necessário que o empreendedor avalie se as informações estão corretas, se o texto está coerente e se não existe algo inadequado. “A IA pode te colocar em uma roubada gigante se começar a inventar coisas. É preciso muito cuidado nessa parte”, ressalta o professor.

Outra possibilidade, enumera Cris, do Sebrae, é integrar o ChatGPT com plataformas de mensagens, para atendimento ao cliente. “Isso pode dar um tom mais humanizado”, diz ela, referindo-se à eloquência do texto. O professor Osório complementa que é possível, com um nível de conhecimento em programação, aplicar a plataforma em outros aplicativos. “No Telegram, a coisa é um pouco mais amigável. No Whatsapp, fica mais complicado, mas pode ser feito”, explica ele. “Mesmo assim, é obrigatório fazer a curadoria”, ressalta o professor, já que uma mensagem errada também pode acabar com um atendimento.

Nesse caso de integração, o professor da USP explica que, para um funcionamento melhor e mais completo, pode haver necessidade de um gasto com a tecnologia de APIs, que funciona como uma ponte entre uma plataforma e outra. Como já envolve utilização de conhecimento de programação, inclusive, pode ser necessário também um suporte especializado.

O ChatGPT, por meio do site, é gratuito, mas, para utilizá-lo, é necessário realizar um cadastro para login. As perguntas ficam salvas, para serem consultadas quando necessário.