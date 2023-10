Na era do sucesso do TikTok nas mídias sociais, uma das principais tendências em alta no e-commerce é a adoção de vídeos curtos e de fácil elaboração para divulgar produtos e serviços de micro, pequenas e médias empresas, no lugar da corriqueira galeria de fotos predominante há anos.

O Mercado Livre, por exemplo, tem uma área gratuita, chamada Clips, para os vendedores exporem seus produtos em vídeo. Ela aparece em destaque quando os consumidores acessam o aplicativo do marketplace pelo celular.

O consumidor pode percorrer os vídeos deslizando a tela com o dedo para a direita, ou clicando no botão “Ver todos”, obtendo-se um acesso mais completo. Na parte inferior da tela, constam o número de visualizações e o nome do vendedor, bem como o tipo e o preço do produto, com link para a página padrão de compra.

Na lateral, ficam os botões de “Curtir”, “Incluir em favoritos” e “compartilhar”, estimulando a propagação e o engajamento.

“Observamos um crescimento médio de cinco vezes nas visitas diárias após a publicação do vídeo”, explica Renata Gerez, gerente de marketing no Mercado Livre.

Renata Gerez, gerente de Marketing no Mercado Livre

Segundo ela, um impacto como esse mostra que a opção pode ser uma potente ferramenta para aumentar a visualização das mercadorias oferecidas pelos vendedores e incrementar os negócios, ainda mais por não ter custos adicionais.

Muito importante: a prática vem mostrando que, entre os compradores, há resistência por vídeos que tenham cara de publicidade e comercial da TV, muito produzidos e capazes de aborrecer a audiência quando interrompem a novela, o futebol ou o noticiário.

Essa é uma lógica semelhante à oposição de conteúdo versus propaganda, que está na origem das novas técnicas de storytelling – a capacidade de se comunicar contando boas histórias com narrativas atraentes.

Deve-se evitar, portanto, fazer grandes investimentos e muita sofisticação nos recursos audiovisuais. Com a melhoria das câmeras nos celulares, é possível conseguir qualidade somente com elas.

Nem todo vídeo é aceito para upload. Há uma moderação (avaliação e triagem), feita por profissionais e ajuda de Inteligência Artificial. Quando um vídeo não cumpre os critérios, o criador recebe uma explicação do motivo. Assim, tem a opção de realizar os ajustes e subir novamente na plataforma.

Há regras claras para a produção, e estão interditadas, por exemplo, divulgação de produtos proibidos pela lei, imagens de menores de idades e comparações sem fundamento com mercadorias concorrentes.

Veja a seguir as principais dicas e orientações para aumentar suas vendas, mostrando o que fazer e o que evitar.

Como bombar seus vídeos no e-commerce

O QUE FAZER

Conteúdo

Mostrar os benefícios para o cliente

Exibir o produto e explicar como funciona na prática

Focar nas necessidades reais cotidianas do comprador

Destacar diferenciais como características exclusivas, qualidade ou duração do material

Enfatizar as soluções que a mercadoria traz

Recursos

Gravar com o próprio celular, em lugar silencioso e boa iluminação

Fazer locução própria ou com a voz do Google

Destacar palavras-chave com textos

Colocar trilha sonora

Linguagem

Simplicidade: usar as palavras do cotidiano do consumidor

Falar como se fosse uma conversa com amigo ou cliente na loja

Caprichar nos primeiros três a cinco segundos, para reter a atenção, quando o cliente fica ou pula para o próximo vídeo

Layout

As partes mais relevantes do conteúdo devem ficar na chamada “zona segura”, onde não há botões ou textos nativos da plataforma

Posicionar o texto na parte superior do vídeo, com uma distância das bordas, já que existe barra de busca nesse espaço

Formato

Sempre vertical, ocupando a tela toda do celular

mp4, mov, mpeg e avi, até 280 MB

Duração

De 10 segundos a um minuto

O QUE NÃO FAZER

Não usar expressões muito técnicas e complicadas de entender

Não mencionar preços, condições de pagamento, sorteios, promoções, dados pessoais e contatos

Não colocar logos e marcas d’água, para que não pareça propaganda

Não começar com o nome do produto

Não postar vídeos horizontais ou quadrados (adaptados de outras redes sociais), sem som ou duplicados

Performance em números

A seção Clips começou a ser mostrada a todos os usuários do aplicativo há um ano, e a experiência evoluiu aos poucos até chegar ao formato atual. A função de subir vídeos iniciou-se com alguns vendedores selecionados. Agora, já está disponível para todos que tenham reputação amarela e acima.

De acordo com o Mercado Livre, entre setembro de 2022 e julho de 2023, a plataforma Clips teve os seguintes números: 768 milhões de visualizações, 17 milhões de espectadores e 2,5 milhões de horas assistidas.

A ênfase da empresa nesse caminho está baseada numa mudança profunda dos hábitos dos consumidores. “Oito em cada dez buscas começam no e-commerce”, afirma Renata Gerez, citando o estudo “Latin America Retail Media Advertising 2022″ (eMarketer).

Relevância

A exibição na página inicial do app se dá com base em critérios de relevância, levando-se em consideração, principalmente, os interesses de compra do usuário, manifestado no manuseio do app.

Outros fatores que influenciam a escolha são a qualidade do conteúdo e as interações geradas, como compartilhamentos e cliques.

O vídeo fica em exibição enquanto o produto estiver disponível para compra. Deixa de ser mostrado, se o anúncio referente a ele é pausado por falta de estoque ou desativado por qualquer outro motivo.

Para os interessados em se aprofundar na criação e produção, há uma série de tutoriais grátis na página Escola de Vídeos, do Mercado Livre.