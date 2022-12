Conheça os estrangeiros que trocaram o dólar para empreender no Brasil

Mesmo amargando a 124ª posição no extinto ranking Doing Business dos melhores lugares para se fazer negócio realizado pelo Banco Mundial, o Brasil ainda chama atenção e atrai estrangeiros que querem empreender na região. O alemão Jan Krutzinna, por exemplo, abandonou a maior estabilidade de sua terra natal para se arriscar e criar um negócio na área da educação no Brasil.

Apesar dos perrengues de empreender em terras brasileiras, eles costumam compartilhar o amor pela cultura nacional e o desejo de inovação. Veja algumas dessas histórias:

Christopher Spikes, fundador da Authen

Formado em Engenharia Mecânica, Christopher Spikes começou sua relação com o Brasil em sua primeira visita, quando ainda trabalhava na consultoria Bain & Company. Depois teve mais contato com o mercado nacional, como diretor geral do site de compras coletivas Groupon. A paixão pelo Brasil foi o principal incentivo para entender onde estavam as maiores oportunidades no País. Foi no esporte que ele encontrou um mercado em expansão e com alta demanda de produtos que uniam estilo e performance.

Christopher Spikes, fundador e CEO da Authen

O americano é fundador e CEO da Authen, marca de roupas para mulheres corredoras. Criada em 2015, a empresa une tecnologia, design thinking e o estilo brasileiro para atender as necessidades da mulher brasileira e oferecer uma maior diversidade de medidas. “Quando você enxerga a educação e o desenvolvimento de pessoas menos como barreira e mais como oportunidade, você vira totalmente o jogo e consegue superar os desafios de empreender aqui”, diz Spikes.

Gabriel Roizner, fundador da Mozper

O uruguaio morou por anos no Brasil e afirma ter uma relação muito especial com o País. A Mozper, plataforma de educação financeira para crianças e adolescentes, é sua segunda experiência empreendendo aqui. Seu aplicativo iZKKA, para descoberta de tendências de moda, teve sede em São Paulo durante os primeiros dois anos e foi vendida em 2018. “É preciso tropicalizar o negócio e entender bem o brasileiro para que dê certo”, diz.

Gabriel Roizner, CEO e cofundador da Mozper, com o cartão da startup na mão: autonomia das crianças.

Roizner destaca o Brasil é um prato cheio para todos que desejam empreender, inclusive estrangeiros. Para ele, foi importante entender que o País é completamente diferente dos demais na América Latina, pelo seu tamanho, população e também pela forma que os brasileiros consomem e recebem um novo produto e marca. “Existe muito espaço para inovar e todo tipo de público. Hoje, quando falamos de expansão, o Brasil é um dos principais países e mercados e, por mais desafiador que seja trabalhar nessa “tropicalização”, quando bem feito, a empresa decola.”

Jan Krutzinna, fundador da ChatClass

“O potencial do Brasil é o tamanho do seu desafio”, afirma Jan Krutzinna, fundador da ChatClass, uma plataforma de inteligência artificial que leva aulas de inglês e treinamentos corporativos para o chat do WhatsApp e Instagram. De uma pequena cidade no interior da Alemanha, Jan conseguiu uma bolsa de estudos para estudar em Harvard e foi nas aulas de português que fazia na universidade que teve os primeiros contatos com o Brasil. Ainda trabalhou no desenvolvimento do jogo Colheita Feliz para o Orkut, que tinha mais de 30,65% de brasileiros entre os membros ativos no mundo.

Jan Krutzinna, fundador e CEO da ChatClass, startup que oferece aulas de inglês e treinamentos corporativos de forma interativa via chat pelo WhatsApp e Instagram.

Filho de professores, o alemão tinha o sonho de empreender na educação e encontrou no Brasil o ambiente perfeito para incubar ideia e unir a forte presença online dos brasileiros com a cultura da mensageria no Brasil. Apesar dos desafios burocráticos de empreender no País, Jan diz que também há muito o que aprender com o “jeitinho” brasileiro. A flexibilidade e a importância de valorizar o emocional das equipes são destaque.

“Não é fácil ter uma empresa aqui, ainda mais sendo estrangeiro. Ao mesmo tempo, eu vejo muitos esforços para melhorar isso, para tornar processos mais organizados e eficientes”, conta.

Miklos Grof, cofundador da Company Hero

Miklos Grof já tinha bastante experiência em empreender quando participou do projeto SEED do Governo do Estado de Minas Gerais para incentivar a vinda de startups para o Estado. “Apesar de tudo que eu ouvia fora, não existe nenhum lugar melhor do que o Brasil para empreender”, afirma o húngaro. Após vender sua primeira empresa brasileira em 2014, o empreendedor continuou no Brasil e viu o crescimento dos investimentos em startups brasileiras, o que, segundo ele, tornou o País ainda mais atrativo para quem vem de fora.

Miklos Grof é co-fundador da Company Hero, startup focada em tornar negócios legais e protegidos.

Com o crescimento no número de pequenas empresas e pessoas jurídicas no Brasil, Grof fundou a Company Hero, ao lado do chileno Diego Izquierdo. Com mais de 15 mil clientes, a startup atua facilitando a jornada das PMEs, integrando etapas, processos e documentos na mesma plataforma. “Eu estou no Brasil por vontade própria, não há nada me prendendo aqui. Eu realmente acredito que esse é um mercado com muito potencial”, diz.