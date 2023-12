Quando o empresário Cláudio de Castro passou a vender pequenas miniaturas de madeira no centro de São Paulo, mal sabia que um dia sua empresa estaria disputando mercado com concorrentes dos Estados Unidos e da Europa. Nesse intervalo de tempo, duas décadas se passaram e o Grupo Mirandinha cresceu, se consolidando no mercado de artigos para festas. A partir de então, passou a operar com revendedores em diferentes regiões do Brasil.

Presente atualmente em todos os Estados, a empresa chegou há pouco no mercado norte-americano, em meio à crise de uma das maiores varejistas especializadas em artigos para festa do país. O movimento levou o grupo a priorizar as vendas para o mercado estrangeiro, em vez de aumentar sua penetração no mercado nacional, em especial em Estados do Norte.

O movimento não é exclusivo da empresa. Diferentes companhias de pequeno e médio porte veem na exportação uma maneira de expandir os negócios e aumentar sua rentabilidade. Apesar dos altos custos para a entrada em outros mercados, em geral, as vantagens cambiais, fiscais e de custos logísticos fazem a empreitada valer a pena - especialmente, se comparada com a expansão para regiões distantes do Brasil.

Vantagens cambiais, fiscais e de custos logísticos fazem exportações se tornarem atrativas Foto: Maurício de Souza

“Para a carga chegar ao nosso cliente em Manaus demora de 30 a 40 dias, por conta das estradas, por ter de pegar balsa. Para os Estados Unidos, a mesma carga chega em 22 dias já desembaraçada (com trâmites de importação resolvidos)”, conta Thiago Miranda, diretor financeiro e administrativo do Grupo Mirandinha. Ele menciona que, em termos de custo, o envio da mesma carga para os EUA é cerca de um terço mais barato do que para Manaus. “A parte logística favorece outro país”, afirma.

Infraestrutura de transporte prioriza meios ineficientes

A principal responsável por essa situação é a infraestrutura de transportes do Brasil. O País tem o maior custo logístico dentre as 15 maiores economias do mundo, gastos que representam cerca de 12% do faturamento das empresas brasileiras.

Enquanto isso, o gasto com transporte de longa distância representa quase 50% de todos os custos logísticos das companhias, superando em muito os valores de armazenagem - 17% -, segundo dados compilados pela Fundação Dom Cabral (FDC). Em comparação, nos EUA a armazenagem representa metade de todos os custos logísticos das empresas.

“O custo logístico brasileiro começa a subir tanto, que, sem dúvida, para alguns setores é muito mais caro distribuir no Brasil do que no exterior”, afirma Paulo Resende, professor e pesquisador da FDC e especialista em infraestrutura e logística.

Ele conta que a priorização do meio rodoviário faz com que o transporte de mercadorias por longas distâncias se torne muito mais caro do que a distribuição por meio de hidrovias ou ferrovias. Além disso, a má conservação das estradas e a falta de segurança - que pode levar a roubos e acidentes - também aumentam os custos de transporte no País.

Thiago Miranda, do Grupo Mirandinha. Empresa começou com o patriarca da família e hoje fatura R$ 35 milhões com artigos para festa Foto: Werther Santana/Estadão

Empresa gasta mais no Norte do País do que no exterior

Para a Freebrands, que possui diferentes produtos de beleza e higiene, como o desodorizador Freecô, os custos de envio de seus produtos para Estados da região Norte, por exemplo, trazem custos mais elevados do que enviá-los para outros países.

“Temos custos que, às vezes, equivalem ao valor da mercadoria, quando falamos de um caminhão enviado para o Amazonas ou para Roraima”, afirma Rafael Nasser, CEO da Freebrands.

A empresa atualmente exporta para diferentes países da América do Sul, América do Norte e Europa. “O contêiner, muitas vezes, vai chegar mais rápido aos EUA do que em regiões mais distantes no Brasil”, diz.

Ele conta que a estratégia de exportação da companhia, porém, não interfere nos planos de expansão interna. Isso porque, a empresa faz um investimento maior para estar presente nesses mercados com os mesmos preços praticados em regiões mais próximas da sede da companhia em São Paulo. O movimento busca aumentar o conhecimento da marca nessas diferentes localidades.

Nasser menciona ainda que as isenções fiscais para a venda de produtos para o exterior são outro atrativo para as empresas. As exportações brasileiras são isentas da cobrança de IPI, ICMS e PIS/Cofins.

Rafael Nasser, sócio fundador e CEO da FreeBrands Foto: FreeBrands/Divulgação

País aproveita mal seu potencial logístico

“Você tem um produtor nacional que está sendo prejudicado por essas questões de logística. Esse problema afeta a cadeia como um todo”, afirma Maria Tereza Fleury, professora de Estratégia Internacional da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Ela afirma que a malha viária do País acaba estrangulando as empresas e colaborando para que algumas delas busquem, de fato, exportar parte de sua produção. Fleury destaca, porém, que o volume de exportações do Brasil ainda é pequeno, em comparação com outros países de mesmas dimensões.

No País, cerca de 63% do transporte de todas as mercadorias é feito por meio de caminhões. O número é ainda maior quando é desconsiderado o minério de ferro, um dos poucos produtos transportados majoritariamente por ferrovias no País. “Não existe nada no mundo comparado a isso”, afirma Paulo Resende.

Segundo ele, o Brasil apostou em uma política cíclica com o avanço do setor automotivo, o que levou a uma descontinuação dos investimentos em ferrovias no País.

“Esses custos e essa dependência rodoviária foram uma armadilha construída aos poucos”, afirma Resende, citando a extensa malha ferroviária existente no País há cerca de 100 anos.

Ao mesmo tempo, ele destaca a falta de investimento em outros meios de transporte mais eficientes, como as hidrovias e a cabotagem (transporte marítimo na costa de um mesmo país), que poderia utilizar as águas da costa brasileira para o transporte de produtos a custos muito menores.