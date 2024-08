“Minha mãe viu que eu sempre estava trazendo vários produtos e perguntou por que não fazer disso a oportunidade de empreender, e foi assim que comecei. Trazia cafés, cachaças, queijos e várias compotas”, contou. Em 2013, no bairro da Mooca, foi inaugurado o primeiro Empório Coisas de Minas, com investimento de R$ 120 mil. O café se tornou um dos campeões de pedidos - Lilian explica que os clientes achavam muito diferente coar a própria bebida à mesa, em um coador de pano individual.

Aos poucos, a única loja foi ficando pequena e a estrutura já não dava conta dos interessados, que formavam fila esperando as mesas vagarem. Em 2016, seu marido pediu demissão no trabalho e tornou-se sócio no empreendimento. Com o aumento do espaço, eles passaram a cuidar de cada detalhe para proporcionar aos clientes uma experiência completa de Minas Gerais, envolvendo os sentidos de visão, audição e paladar.