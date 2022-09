Empreendedora se pauta na identidade de raça para atender públicos diferentes

Resgate histórico e territorial, valorização cultural, local e black money. É nesse caldo que estão inseridos o bar Malembe e o restaurante Roma Negra, ambos em Salvador. Apesar de estarem a menos de um quilômetro distantes um do outro, eles estão em contextos diferentes e atingem públicos distintos com estratégia e propósito.

Ao passo que o Malembe atrai pessoas mais jovens, alternativas e das periferias da capital baiana, o Roma Negra conquista um público maduro e com maior poder aquisitivo. “A gente tem turistas passantes e tem aqueles que buscam realmente gastar o seu dinheiro através do pensamento do black money, de consumir em lugares (comandados por) pretos”, explica Mônica Tavares, sócia nas duas casas.

Mônica Tavares, sócia no bar Malembe e no Restaurante Roma Negra, ambos em Salvador Foto: Darío G. Neto/ASN Bahia

Ela comanda o primeiro empreendimento com mais três mulheres: Daiane Menezes, a quem atribui o olhar peculiar para a carta de drinks, com uso de ingredientes locais; Milena Moraes, mais voltado para relações públicas e eventos; e Diana Rosa, que ao lado de Mônica compartilha a vida como esposa e a sociedade no Roma Negra.

O Malembe foi inaugurado em junho de 2019 com um público de mais de 120 pessoas, o que surpreendeu as donas. Quando a pandemia chegou, a escolha foi manter os dez funcionários, uma postura alinhada ao propósito da empresa. “A situação financeira ficou bem complicada. A gente foi buscar crédito, se movimentar, cada um foi fazer um curso, para não fechar”, conta Mônica.

Com consultorias do Sebrae-BA, o bar elaborou cardápio, acertou as finanças e implantou o delivery pela primeira vez. “A gente não trabalhava com delivery por acreditar que o espaço só é absorvido nas vivências da experiência, então foi um desafio enorme transpor isso. Mas, ainda assim, foi um fôlego para enfrentar a pandemia com um pouco mais de ânimo.” E foi justamente a fidelidade do público que manteve a casa de pé, pedindo pelo serviço de entrega. “Quando a gente reabriu as portas, estava todo mundo aqui de novo.”

Estratégia de negócio

A ideia de criar o Roma Negra veio de uma oportunidade de espaço disponível e de uma estratégia de atingir um público diferente do Malembe. A proposta era capturar um perfil que estava “flutuando”, a classe média preta, também consciente e crítica que pode usufruir de um lugar mais requintado.

Pelo lado do propósito, a pauta defendida é a mesma: resgate, resistência e valorização. “A ideia de fazer mais um espaço falando de um resgate territorial é uma das provocações que eu faço, porque os negócios pretos não estão nos melhores espaços da cidade ou mesmo em uma parte privilegiada do Centro Histórico, como é o Largo do Cruzeiro de São Francisco, que é um dos lugares mais cobiçados do Pelourinho”, comenta Mônica.

Bar Malembe atrai público mais jovem, alternativo e das periferias de Salvador Foto: Darío G. Neto/ASN Bahia

“Ali, você tem iluminação pública, segurança, toda uma estética para os turistas, mas os negócios pretos são coadjuvantes. Então, ter o Roma em um local assim é uma provocação, requerendo o resgate territorial que eu acho que, diante dessa terra construída por nossos ancestrais, é mais do que meu dever”, completa.

Para a empresária, é tardio esse despertar dos negócios com identidade de raça, mas a geração atual tem aberto caminho para mais consciência, o que para as empreendedoras se mostrou natural o surgimento do restaurante.

Cadeia sustentável

Os dois espaços gastronômicos usam canudos de papel, embalagens de papel biodegradável ou reciclável, fazem coleta de óleo e separação de latas de alumínio. “Fácil não é, provavelmente tem um custo maior do que alguém que não faz. A gente carrega um peso maior por defender essas questões, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer o que dá”, defende Mônica.

Além disso, ela afirma que seria “burrice” não adotar práticas que o mundo está defendendo, sendo que há consumidor disposto a pagar um pouco mais caro para fortalecer um negócio que se preocupa com o meio ambiente. “É inteligente fazer isso porque atrai mais pessoas por conta desse cuidado, atrai um público muito consciente, o que para nós é ótimo.”

Baião de dois cremoso com queijo coalho e massa com ragu de linguiça são os atrativos do restaurante Roma Negra Foto: Darío G. Neto/ASN Bahia

Para ela, é imprescindível o apoio governamental diante desse cenário para que as empresas sejam cada vez mais sustentáveis. “É inadmissível que essas iniciativas partam de microempresários sacrificando muitas vezes o lucro.”

No aspecto social, parte do faturamento do Roma Negra é revertido para apoiar um projeto que distribui cestas básicas para a comunidade. No Malembe, os clientes já compareceram em massa numa ação de um dia em que 100% da receita foi revertida para os funcionários.

Trajetória

O empreendedorismo pulsou nas veias de Mônica Tavares já muito cedo. Ela cresceu vendo a mãe vender lanches, refrigerante e ter uma loja de fliperama, embora naquela época isso fosse visto apenas como “o sustento da casa”. Espelhada nisso, aos 16 anos ela abriu uma banca de revista, mas, sem planejamento, o negócio faliu.

A segunda aposta foi numa livraria LGBT, a primeira de Salvador, que posteriormente também quebrou. Mais tarde, depois de investir em uma locadora de veículos que também não vingou, ela abriu a consultoria MEI Bahia, onde de fato aplicou conceitos de gestão em todos os aspectos. “Ali, eu fui gestora, financeiro, compras, RH, marketing.”

Formada em Administração de Empresas, Mônica foi se desenvolvendo e ganhando destaque. “Porque é muito difícil desvincular a minha carreira das coisas que eu acredito, em me posicionar como mulher negra, lésbica e candomblecista em um mundo muito masculino”, conta.

O conhecimento acumulado na faculdade, no estágio e nas consultorias do Sebrae foram transferidos para os negócios atuais. “Aprendi que gestão bem aplicada dava para se transformar em dinheiro. É daí que vem a estratégia de ter um negócio, estudar público-alvo, o local, a concorrência. Se eu pudesse voltar um tempo atrás, algumas coisas eu não faria, mas outras eu considero que não me trariam até aqui se eu não tivesse passado por elas.”

Mônica brinca que fica com a parte menos glamourosa dos empreendimentos, apesar de ter uma paixão pela gastronomia. “A atividade principal do negócio nem sempre é o dom do empreendedor. É o meu caso, confesso. Se eu conseguir fazer uma boa feijoada, é um dia de sorte”, ela ri.