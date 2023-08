Quer investir numa franquia a partir de R$ 60 mil? Há opções de marcas famosas com modelos menores de negócio que permitem entrar no setor sem gastar tanto.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 70% dos visitantes da feira de franquias de 2022 da entidade - recorte mais recente disponível - estavam em busca de franquias que custassem entre R$ 50 mil e R$ 200 mil.

Desde julho deste ano, são consideradas microfranquias as unidades que custam, no máximo, R$ 135 mil.

De acordo com a vice-presidente da ABF e sócia-diretora da Nutty Bavarian, Adriana Auriemo, esse valor deve contemplar tudo, desde custo de instalação, até taxa de franquia e capital de giro.

Outro ponto que vale ser destacado é em relação ao tempo de contrato. Adriana, da ABF, diz que não existe um padrão sobre o que poderá ser feito pela marca quando o prazo de contrato com o franqueado expirar.

Porém, o mais comum é que haja uma taxa de renovação, além de exigências de reforma, por exemplo. “Se for um contrato de cinco anos, pode ser que a identidade visual da franqueadora tenha mudado. Eles podem pedir que o franqueado se adapte à nova realidade”, afirma.

Veja mais abaixo opções para investir. As informações são das próprias empresas e incluem investimento inicial total; faturamento bruto médio mensal; lucro líquido médio mensal; prazos estimados de retorno e de contrato.

Algumas marcas têm outros tipos de cobrança, como royalties e taxa de publicidade. Quando for o caso, esses valores também aparecem.

As empresas podem ter mais de um tipo de franquia, com diferentes valores e variações como tamanho de loja, localização e cesta de produtos/serviços.

Confira a seguir 5 opções de franquias:

1. Ortobom

Marca focada em produtos para o sono, como colchões, travesseiros e roupas de cama.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil

Royalties/mês: 10% do faturamento

Faturamento médio mensal: entre R$ 80 mil e R$ 150 mil

Lucro médio mensal: 10% a 15% do faturamento

Prazo de retorno: de 10 a 24 meses

Tempo de contrato: 1 ano

2. Acolher e cuidar

Empresa do segmento de saúde e bem-estar focada no cuidado de idosos, a Acolher e Cuidar conta com três modalidades diferentes para os franqueados. As principais diferenças ficam por conta dos valores de taxa de franquia e capital de giro. É obrigatório ponto físico para realização da operação.

Modalidade Fit

Investimento inicial total: R$ 67 mil (sendo R$ 29 mil para taxa de franquia, R$ 18 mil para instalação e R$ 20 mil de capital de giro)

Royalties: R$ 1,2 mil ou 6% do faturamento bruto (prevalecendo o maior valor)

Taxa de publicidade: 2% do faturamento

Faturamento bruto médio mensal: R$ 100 mil

Lucro líquido médio mensal: 20% a 30%

Prazo estimado de retorno: 16 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Modalidade Premium

Investimento inicial total: R$ 129 mil (sendo R$ 49 mil para taxa de franquia, R$ 40 mil para instalação e R$ 40 mil de capital de giro)

Royalties: R$ 1,2 mil ou 6% do faturamento bruto (prevalecendo o maior valor)

Taxa de publicidade: 2% do faturamento bruto

Faturamento bruto médio mensal: R$ 250 mil

Lucro líquido médio mensal: 20% a 30%

Prazo de retorno: 16 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Modalidade Home Care - com atendimento a planos de saúde

Investimento inicial total: R$ 721 mil (sendo R$ 89 mil para taxa de franquia, R$ 40 mil para instalação e R$ 592 mil de capital de giro)

Royalties: R$ 1,2 mil ou 6% do faturamento bruto (prevalecendo o maior valor entre eles)

Taxa de publicidade: 2% do faturamento bruto

Faturamento bruto médio mensal: R$ 612,5 mil

Lucro líquido médio mensal: 20% a 30%

Prazo de retorno: 16 meses

Prazo de contrato: 5 anos

3. Tratabem

Marca da rede de piscinas iGUi, atua no pós-venda, com tratamento, manutenção e cuidados para produtos como piscinas, fontes, espelhos d’água, banheiras de hidromassagem e ofurôs.

Investimento inicial: R$ 75 mil

Royalties/mês: R$ 1,1 mil fixos

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil/mês no final do primeiro ano e R$ 50 mil/mês

Lucro médio mensal: 40%

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

4. Nutty Bavarian

Rede de castanhas glaceadas. Os produtos podem ser encontrados em quiosques de shoppings, aeroportos e varejistas. De acordo com a marca, são mais de 140 unidades no Brasil.

Investimento inicial total: a partir de R$ 110 mil

Royalties/ mês: 8% (4% Royalties + 4% Locação Equipamento)

Faturamento médio mensal: R$ 43 mil

Lucro médio mensal: 20%

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses

5. Cacau Show

Franquia do setor de chocolate. São mais de 4 mil lojas, 90% delas franqueadas.

Modalidade quiosque

Investimento inicial: a partir de R$ 114 mil para o modelo Express (sem serviços) e a partir de R$ 161 mil para o modelo premium (com serviços)

Faturamento médio mensal: não informado pela marca

Lucro médio mensal: não informado pela marca

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Tempo de contrato: 30 meses

Modalidade Smart

Investimento inicial: a partir de R$ 143,5 mil

Faturamento médio mensal: a loja é projetada para locais que possam ter faturamento de até R$ 100 mil

Lucro médio mensal: não informado pela marca

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Tempo de contrato: 30 meses

Modalidade contêiner

Investimento inicial: a partir de R$ 64,9 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 41,7 mil a R$ 75 mil

Lucro médio mensal: não informado pela marca

Prazo de retorno: a partir de 7 meses

Tempo de contrato: 30 meses