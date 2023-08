Muitos empreendedores de primeira viagem sonham com uma franquia, principalmente por ela já ter um plano de negócios pronto e uma marca já pré-estabelecida. A inexperiência, porém, pode levar a erros fundamentais para a manutenção do negócio, que vão desde a própria escolha da franquia, até problemas com a gestão financeira e administrativa.

Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, escolher uma franquia bem organizada, pesquisar com outros franqueados da marca o dia a dia do negócio e ter uma gestão financeira pessoal e profissional são pontos essenciais para fazer com que a nova unidade franqueada funcione.

Veja a seguir os pontos que você tem de saber antes de comprar uma franquia.

Planejamento para abrir uma franquia passa por estudos sobre a marca, gestão financeira e conhecimento do mercado Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

1) Fale com franqueados e descubra a verdade

Segundo Maurício Morgado, professor e coordenador do Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getulio Vargas (FGV), saber se a franqueadora oferece assistência para os franqueados e se os valores de investimento e retorno estimados são realistas é essencial.

As informações podem ser obtidas com outros franqueados da mesma empresa, que podem passar um panorama verdadeiro da realidade da marca.

“É preciso olhar com bastante cautela as estimativas de faturamento da franqueadora”, comenta Morgado.

Ele diz que os outros franqueados normalmente trocam informações porque novos empreendedores dificilmente são vistos como concorrentes, já que há uma delimitação da área de abrangência de cada unidade da franquia.

Leandro Reale, consultor de negócios do Sebrae-SP, recomenda que o empreendedor ouça pelo menos três franqueados diferentes para obter esse panorama e menciona que a falta de pesquisa sobre a marca ocorre muitas vezes com as chamadas microfranquias, que possuem investimento mínimo inicial de até R$ 135 mil.

“Às vezes a pessoa pesquisa mais para comprar um carro de R$ 100 mil do que para comprar uma franquia do mesmo valor”, diz Reale.

2) Saiba mexer com dinheiro

Além do conhecimento sobre a franquia, o planejamento e a organização financeira da companhia devem ser pensados de forma independente da organização pessoal do franqueado.

Morgado menciona, por exemplo, o retorno sobre o investimento, que, em média, leva até dois anos para ocorrer. Ele recomenda que, desde o princípio, parte do faturamento da empresa deve ser reservada para o pagamento do empreendedor.

“A franquia tem que se pagar e tem que pagar a pessoa, já que ela própria trabalha ali”, afirma.

Ele recomenda ainda que o empreendedor faça estimativas de faturamento e lucro com base em diferentes tipos de cenário, inclusive contrários aos estimados pela franqueadora.

“Se me dizem que nesta área a unidade faturaria 100, o que aconteceria se faturasse 50?″, exemplifica. “Tem que fazer bastante conta e considerar, no mínimo, um cenário pessimista, um otimista e um realista”, afirma.

3) Tem que treinar pessoas e gerir o dia a dia

Morgado destaca que a dificuldade de encontrar funcionários e fazer a gestão do dia a dia da franquia são outros pontos importantes.

“Não é tão fácil treinar e manter pessoas. A franquia vai te dar estrutura, treinamento e a qualificação para isso. Mas, no final, é você que vai ter que fazer. Então é importante gostar de gente”, afirma.

4) Precisa se dedicar ao trabalho

Em especial nas microfranquias e nas unidades que possuem atendimento autônomo, é importante levar em conta o trabalho de logística envolvido nas operações, explica Reale, do Sebrae.

“Talvez seja uma das maiores dores que as microfranquias têm, que é não ter necessariamente um comprometimento do franqueado com aquilo que ele comprou”, afirma.

Para Morgado, é importante o franqueado entender que comprar uma franquia imaginando que não terá trabalho é uma “ilusão”. “Não tem negócio que roda sozinho”, diz.

5) Estude o mercado e fuja das modinhas

Reale menciona também a importância de estudar constantemente o mercado em que irá atuar, desde o momento da escolha da franquia até depois de o negócio já estar aberto. “Tem de conhecer o mercado e se perguntar quais são os concorrentes e as tendências”, afirma.

O movimento, segundo os especialistas, pode evitar que o empreendedor invista em um negócio que está “na moda” ou que já tenha um grande número de concorrentes, mas sem potencial para continuar crescendo no longo prazo.

“Se você for atrás de franquias mais relacionadas a necessidades humanas, é mais difícil (de a franquia sair de moda). É melhor buscar franquias que tratem de necessidades consagradas”, afirma.

6) Entenda se seu perfil é de franqueado

Além disso, ele destaca que, o investimento em franquia pode não ser o negócio ideal para determinados perfis de pessoas.

“Se você for um ótimo vendedor, uma pessoa com muita iniciativa, talvez a franquia não seja uma boa ideia, porque você vai querer mexer no modelo”, afirma.

“Se você for uma pessoa que se adequa mais às regras, que precisa de modelos, talvez a franquia possa se adequar melhor ao seu perfil”, completa.