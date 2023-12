Propaganda no Uber: empresa aposta em oferecer entretenimento e anúncios em carros de aplicativo

Entretenimento e anúncios em tablets instalados em carros de aplicativos de transporte, como Uber e 99. Essa é a proposta de negócio da empresa Zanzar, de Belo Horizonte. Ela fatura com as propagandas veiculadas e, aos motoristas parceiros, oferece benefícios, como desconto em combustível.

A empresa entrou em São Paulo, fazendo uma parceria com uma startup paulista em 2022. Mais de 4 mil veículos estão equipados com seus pontos de anúncio.

Em 2024, a companhia pretende expandir suas operações para ao menos três novas cidades do País - no Sul, Nordeste e Centro-Oeste. A empresa não revela o faturamento.

CEO da Zanzar, Herbet Viana, em carro equipado com dispositivo da companhia Foto: Felipe Rau/Estadão

Para isso, irá enfrentar um mercado marcado por experiências frustradas. A startup Numenu, por exemplo, começou como uma plataforma de venda de pequenos itens, como balas e água, dentro de carros de app. Durante a pandemia, mudou seu modelo de negócio e passou a operar com a venda de produtos em condomínios, antes de ser comprada pela rede de mercados autônomos market4u.

A Cargo, que operava oferecendo pequenos produtos dentro de carros de app nos EUA, chegou ao Brasil em 2019 e permaneceu por aqui somente durante alguns meses.

Novo modelo de negócio dentro de carros de app

Continua após a publicidade

Foi justamente por identificar certas falhas nos modelos de negócio dessas empresas, que o empresário Herbert Viana, 55 anos, fundou a Zanzar, logo após deixar o cargo executivo que ocupava na Localiza.

Com sua saída da empresa, estruturou a Zanzar e se juntou a outros dois sócios que possuíam experiência com o mercado de mídia. Em 2019, eles começaram a operar em um modelo experimental em cerca de 300 carros em Belo Horizonte, mostrando anúncios em um tablet.

O equipamento fica instalado na parte traseira do encosto de cabeça do banco do passageiro ou motorista. Nele, um sistema que funciona com tela sensível ao toque mostra conteúdos de entretenimento, como notícias, trechos de partidas esportivas e previsão do tempo. Ao mesmo tempo, a plataforma apresenta anúncios de seus clientes.

“Tivemos que melhorar muitas coisas. A bateria dos tablets queimava, descobrimos que o passageiro não tinha problemas caso o dispositivo emitisse sons e, muitas vezes, não acreditava que o equipamento fosse interativo”, explica Viana.

Nesse período a Zanzar buscou aumentar sua frota em Minas e expandir as operações para São Paulo. Mas por conta da pandemia de covid-19, teve que adiar o início das operações para 2022.

“Durante a pandemia, não conseguimos escalar o negócio. Era um negócio na rua, com contato, era tudo contra as diretrizes sanitárias da época”, diz.

Continua após a publicidade

Herbert Viana fundou a Zanzar logo após deixar o cargo executivo que ocupava na Localiza Foto: Felipe Rau/Estadão

Expansão para São Paulo ocorre no pós-pandemia

Em 2022, a Zanzar chegou à capital paulista por meio de uma parceria com a startup de aluguel de carros de aplicativo Kovi. A parceria permitiu que a empresa passasse a mostrar seus anúncios em mais de 4 mil veículos na cidade, que são utilizados por motoristas em plataformas como Uber e 99.

Viana conta que a chegada da plataforma a São Paulo foi marcada pela reticência das agências de publicidade prospectadas por eles. “Depois que as pessoas tiveram a experiência com o nosso produto, as agências começaram a nos procurar”, afirma.

Um dos diferenciais dos anúncios da empresa, conta Viana, é combinar o uso de dados dos anúncios on-line com o impacto de tempo de interação da mídia de rua.

Além disso, a empresa também possui controle de localização, exibindo anúncios úteis para os usuários dependendo da região em que a corrida estiver sendo feita.

“Se fosse somente um outdoor digital, não iria gerar interesse para o usuário interagir”, conta Viana. Ele menciona o caso de um anúncio na Natura, em que a empresa patrocinou um quiz para os usuários saberem como andava sua qualidade de sono.

Continua após a publicidade

O conteúdo, continha o patrocínio da empresa e a publicidade de uma de suas linhas de produto. Ao final, a Natura ainda tinha acesso a dados sobre rotinas de sono para utilizar no desenvolvimento de seus produtos.

A Zanzar acumula mais de 150 diferentes anunciantes desde o início de suas operações. Entre as marcas estão Santander, Burger King, TIM e L’Oréal.

Benefícios para atrair motoristas

As telas da Zanzar não possuem custo de instalação ou manutenção para os motoristas e o conteúdo é transmitido por meio de uma rede de dados própria de cada aparelho.

Ao instalar a tela no veículo, os motoristas passam a fazer parte de um clube de benefícios da Zanzar no qual têm acesso a descontos em diferentes lojas e serviços, incluindo voucher de abastecimento de combustíveis por preços menores.

Segundo Viana, algumas ativações mais específicas, que incluem a instalação de mais algum elemento além do tablet - como um flyer de anúncio ou outro ponto de propaganda dentro do veículo - incluem o pagamento de uma quantia em dinheiro, definida caso a caso. Isso também inclui ações que podem requerer a participação do motorista na divulgação, como um anúncio no tablet da Zanzar que, ao final, pede para o usuário falar com o motorista para ter mais informações sobre o produto ou serviço divulgado.