Helane Souza, 43 anos, tem uma trajetória empreendedora diversa: desde a juventude, ajudou os pais vendendo livros e revistas nas ruas e, mais tarde, trabalhou como massoterapeuta. Hoje é empresária do setor de energia solar e criadora da Future Solar, empresa que surgiu em 2016, em Manaus (AM). Fatura R$ 1,5 milhão por ano, atendendo residências, empresas e indústrias, além de projetos de subestações e serviços de manutenção periódica.

A energia solar como solução para a alta conta de luz

PUBLICIDADE Com o constante aumento no valor das contas de energia elétrica no Brasil, especialmente devido às secas que diminuem os níveis dos reservatórios das hidrelétricas e a adoção da bandeira tarifária vermelha, cada vez mais pessoas buscam soluções alternativas para reduzir seus custos. Para quem investe em energias renováveis, como Helane Souza, é uma oportunidade. Segundo ela, as placas solares podem proporcionar uma economia de até 95%. “Temos um cliente que chegou a pagar R$ 1,4 mil em sua conta de energia. Depois de contratar um projeto de geração de energia solar, começou a pagar R$ 140″ , afirma.

Os primeiros passos de Helane Souza no mundo dos negócios

Antes de se consolidar como empresária no ramo de energia solar, Helane Souza teve uma trajetória empreendedora que começou cedo.

Aos 13 anos, ela ajudava sua mãe a vender livros e revistas educacionais nas ruas de Manaus. “Meu pai era vendedor de livros, e minha mãe também vendia livros e revistas. Para ajudar nas questões econômicas da casa, eu passei a acompanhá-la nas vendas”, relembra Helane.

Aos 17 anos, ela decidiu se especializar em massoterapia (prática terapêutica com massagem), e, aos 18, começou a trabalhar em um spa na cidade. Após alguns anos, ela abriu sua própria clínica de estética, que atuou por uma década.

Porém, sua verdadeira virada de carreira veio em 2012, quando, a convite de seu irmão, começou um trabalho com energia solar.

“Nós começamos uma pequena empresa em Manaus, mas a tecnologia de energia solar era muito nova naquela época. As pessoas ainda não conheciam, não sabiam como funcionava. Começou de forma muito lenta”, conta.

Embora os primeiros anos tenham sido desafiadores, Helane conseguiu escalar o negócio em 2016. Com a saída de seu irmão, que decidiu empreender no ramo de telecomunicações, Helane criou a Future Solar, investindo R$ 300 mil no negócio. A empresa rapidamente se consolidou e, em 2022, atingiu a marca de 500 projetos instalados.

“Nosso objetivo é chegar a mil projetos em breve”, revela a empresária. A Future Solar é responsável pela instalação de usinas solares na modalidade on-grid, em que a energia gerada pelas placas solares é conectada diretamente à rede da instalação, sem a necessidade de baterias.

Souza explicou que o público que mais busca os serviços da Future Solar são as pessoas que estão construindo residências. “É o público que mais nos procura. O valor médio dos projetos parte de R$ 15 mil, e o payback, ou seja, o retorno do investimento, costuma acontecer em cerca de três anos. A partir daí, os clientes podem usufruir da energia solar por até 25 anos”, explica.

Para uma família de três a quatro pessoas, a economia média na conta de luz pode chegar a R$ 600 por mês, um montante significativo para muitos.

Helane Souza, criadora da Future Solar. Foto: Acervo pessoal

A empresária também destaca o serviço de manutenção das placas solares, uma fonte importante de receita para a empresa. “Realizamos manutenções periódicas e recorrentes, além de construções de subestações. O valor médio por visita de manutenção é de R$ 800″, detalha.

A expansão da Future Solar e os planos da empresa

Com 10 funcionários diretos e vários colaboradores indiretos, a Future Solar mantém uma operação enxuta e planeja crescer ainda mais nos próximos anos. “Queremos fechar 2024 com um faturamento maior que 2023, e estamos expandindo para outras tecnologias, sempre com foco na eficiência energética.”

Além dos projetos residenciais, a Future Solar também atende empresas e indústrias. Entre seus clientes, estão o Sebrae Amazonas, o Tribunal de Justiça do Estado e empresas do setor de construção civil, minimercados e indústrias de vidro.

Avaliação de clientes

A Future Solar recebeu uma classificação média de 3,8 de 5 estrelas no Google, e teve 21 avaliações até a publicação desta matéria. Nos comentários, os clientes destacam a qualidade do atendimento e a economia na conta de luz depois da instalação das placas.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

A Future Solar não tem registro no site Reclame Aqui.

Desafios e oportunidades do mercado de energia solar no Brasil

O mercado de energia solar no Brasil enfrenta diversos desafios. Segundo Carlinho Santos, Gestor de Energia no Sebrae Nacional, a complexa burocracia e as regulamentações podem atrasar a instalação dos sistemas solares.

O custo inicial elevado dos equipamentos e da instalação ainda é uma barreira, embora tenha diminuído nos últimos anos. A falta de incentivos governamentais consistentes e a infraestrutura inadequada em algumas regiões também são obstáculos significativos.

Além disso, a carência de conhecimento técnico e de mão de obra qualificada pode dificultar a expansão do setor, exigindo investimentos em capacitação para atender plenamente às demandas por placas solares.

Em contrapartida, o Brasil possui uma das melhores irradiações solares do mundo, criando um ambiente propício para a geração de energia solar.

A redução dos custos dos equipamentos e a crescente disponibilidade de financiamento tornam o investimento mais acessível a diferentes classes sociais.

A demanda por fontes de energia renovável está em alta, impulsionada pela conscientização ambiental e pela necessidade de reduzir os gases que causam o efeito estufa.

Programas de incentivo e metas de energias renováveis do governo podem alavancar ainda mais o setor, aumentando a demanda e gerando oportunidades para micro e pequenas empresas nessa cadeia de valor.

Tendências no mercado de franquias de energia solar

O mercado de franquias de energia solar está se expandindo rapidamente, com a microgeração distribuída ganhando destaque.

Segundo Carlinho Santos, sistemas residenciais e comerciais pequenos que geram sua própria energia estão se tornando mais comuns, impulsionados pela crescente conscientização sobre sustentabilidade e meio ambiente.

O financiamento facilitado está tornando esses sistemas mais acessíveis para um público mais amplo. Com isso, a integração de sistemas solares com baterias e outras fontes de energia renovável está se tornando uma tendência importante, oferecendo soluções híbridas mais eficientes.

Portanto, o Brasil e o mundo estão caminhando em direção a uma matriz energética cada vez mais limpa, dinâmica, interdependente e diversificada.

A automação e o monitoramento em tempo real estão revolucionando a gestão da eficiência energética, permitindo que os usuários acompanhem a performance de seus sistemas e identifiquem problemas precocemente.

Modelos de negócios flexíveis, que oferecem pacotes modulares e personalizados, estão se tornando populares, atendendo a diferentes perfis de clientes.

Essas tendências indicam um futuro promissor para os pequenos negócios atuantes no setor e os que queiram atuar.

Investimento em franquia de energia solar

Investir em uma franquia de energia solar apresenta diversos benefícios significativos, segundo Carlinho Santos. Ele destaca que a alta demanda por soluções de energia renovável cria um mercado em constante crescimento com grande potencial de expansão.

Franquias de energia solar geralmente oferecem suporte técnico, capacitação, instalação e manutenção de placas solares, tornando-se um hub de soluções.

Além disso, uma franquia oferece a vantagem de uma marca já estabelecida e reconhecida no mercado, facilitando a penetração e a confiança dos clientes.

Diante disso, comparada a outros tipos de franquia, a energia solar oferece uma combinação única de crescimento de mercado, suporte robusto e impacto positivo, tornando-se uma opção atraente para investidores.

Vantagens e desvantagens dos sistemas de energia solar residenciais

Os sistemas de energia solar residenciais oferecem diversas vantagens, como a redução significativa nas contas de energia elétrica, proporcionando economia a longo prazo.

Os sistemas solares aumentam a independência energética dos usuários, reduzindo a dependência da rede elétrica convencional e oferecendo uma fonte de energia confiável.

A instalação de sistemas solares pode valorizar os imóveis, tornando-os mais atrativos no mercado imobiliário, e há diversos incentivos fiscais e programas de incentivo para energia renovável disponíveis.

No entanto, os sistemas de energia solar residenciais também apresentam desvantagens. A geração de energia solar é intermitente, dependendo das condições climáticas, o que pode afetar a consistência da produção de energia.

A necessidade de espaço suficiente para a instalação dos painéis solares e a manutenção regular para garantir a eficiência do sistema também são considerações importantes.

Componentes como baterias têm vida útil limitada e precisam ser substituídos periodicamente, o que pode aumentar os custos de manutenção a longo prazo.

Carlinho Santos também ressalta a necessidade de um modelo de economia circular para o descarte adequado das placas solares após encerrarem sua vida útil.

Melhores práticas para manutenção de um sistema de energia solar

Para garantir a eficiência e a longevidade de um sistema de energia solar, é essencial adotar práticas de manutenção regular.

A limpeza dos painéis solares é fundamental para evitar a perda de eficiência devido ao acúmulo de sujeira e detritos. Inspeções visuais periódicas devem ser realizadas para verificar a integridade física dos painéis, cabos e conexões, identificando quaisquer danos ou desgastes que possam comprometer o desempenho do sistema.

O uso de sistemas de monitoramento contínuo permite acompanhar a performance em tempo real e detectar problemas precocemente, facilitando a intervenção rápida.

Inspeções elétricas regulares por profissionais qualificados são necessárias para garantir que todos os componentes do sistema estejam funcionando corretamente e em segurança.

Manter a vegetação ao redor dos painéis podada é importante para evitar sombreamento, que pode reduzir a eficiência da geração de energia.