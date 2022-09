Evento gratuito incentiva empreendedorismo por meio da confeitaria

O ramo de alimentação é uma das portas de entrada para o empreendedorismo e pode ser comum associar o brigadeiro ao início dessa atividade. E, de fato, o doce pode abrir outros caminhos, desde que haja planejamento e estratégia para que seja um negócio viável e sustentável.

Para incentivar e auxiliar pessoas que desejam embarcar nesse meio, a empresa Brigadeiro.com.vc, com apoio do Sebrae, realiza um evento de confeitaria e empreendedorismo neste sábado, 10. Com participação gratuita, o encontro será em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, das 14h às 19h.

Evento da Brigadeiro.com.vc conta com palestras de empreendedorismo e confeitaria

Com capacidade para até 250 pessoas, as inscrições podem ser feitas por meio deste link. Os participantes terão acesso a especialistas do ramo da confeitaria, como a chef Mika Sakihama, da marca Barry Callebaut, e também de negócios.

No local, também haverá uma mini feira com expositores, palestras motivacionais e sobre empreendedorismo, aulas-show e possibilidade de networking com outros empreendedores e parceiros.

A Brigadeiro.com.vc também vai promover um concurso de brigadeiro mais criativo, esse com taxa de R$ 50 para os interessados e prêmio de até R$ 1 mil. Para participar, também é preciso fazer a inscrição com a opção do concurso, publicar uma foto do produto nas redes sociais e marcar o perfil da empresa para ganhar 10 pontos.

Depois, a pessoa deve levar o brigadeiro criativo no dia do evento entre 13h30 e 14h. Os jurados vão votar e anunciar os vencedores ao término do encontro. O primeiro lugar recebe uma transferência via Pix de R$ 1 mil enquanto os colocados entre o segundo e quinto lugares ganharão um brinde.

Serviço

Brigadeiro Day

Data: 10 de setembro

Horário: das 14h às 19h

Endereço: Av. Rebouças 600 - Pinheiros

Informações e inscrição: www.brigadeiro.com.vc/brigadeiroday