Quer abrir um negócio próprio? Nesta quarta-feira, 28, em São Paulo, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) começa a ABF Franchising Expo, que vai contar com cerca de 400 franquias expositoras e palestras de players do setor. Por lá, vão marcar presença companhias com investimento inicial desde R$ 7 mil até acima de R$ 500 mil, como Arezzo, Burger King e School of Rock. Tudo vai ocorrer no Expo Center Norte, que fica na rua José Bernardo Pinto, 333. De quarta-feira, 28, a sexta-feira, 30, os eventos serão realizados entre 13h e 21h. No sábado, 1º, das 11h30 às 18h30.

Esta vai ser a edição de número 30, e a organização espera que cerca de 60 mil pessoas passem pelo evento durante os quatro dias: 28, 29, 30 de junho e 1˚ de julho. O ingresso, que vale para todos os dias, custa R$ 80 na compra online e R$ 100 para quem adquirir na bilheteria do local. Mais informações podem ser encontradas neste link do site oficial da feira.

ABF realiza nesta semana a Franchising Expo Foto: Divulgação/ABF

Confira franquias de até R$ 15 mil

Algumas marcas de franquias que custam até R$ 15 mil como investimento inicial vão estar na feira. Veja três exemplos, com dados das próprias empresas.

Clube Turismo

Tipo de negócio: agência de viagens

Investimento mínimo inicial: R$ 6,9 mil, para o perfil home office

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno estimado: 5 meses

Site: neste link

Vai Voando (estreante na feira)

Tipo de negócio: agência de viagens

Investimento mínimo inicial: R$ 15 mil

Faturamento médio mensal: Entre R$ 40 mil e R$ 50 mil

Prazo de retorno estimado: 8 meses

Site: neste link

TZ Viagens (estreante na feira)

Tipo de negócio: rede de agência de viagens e intercâmbio

Investimento mínimo inicial: R$ 9,5 mil - para o modelo home office

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil, para franqueados que atuam ao menos 8 horas por dia na franquia

Prazo de retorno estimado: de 1 a 4 meses

Site: neste link

Cuidados ao participar de feiras de franquias

O Estadão conversou com o consultor de negócios do Sebrae Mauricio Matsumoto para entender a que o empreendedor precisar estar atento na hora de frequentar feiras de negócios, como é o caso da ABF Franchising Expo. Segundo Matsumoto, é preciso dividir a atenção em algumas partes. Vamos a elas: