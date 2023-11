Tem até R$ 100 mil para investir numa franquia? Veja a seguir seis opções em diferentes segmentos: limpeza, automóveis, varejo, saúde e bem-estar, educação e marketing digital.

Conheça os principais dados, como faturamento médio, lucro mensal e prazo de retorno. As estimativas de valores são das empresa e podem variar de acordo com diversos fatores, como localidade e demanda.

Confira a lista completa abaixo:

Profissional do Doutor Sofá, rede especializada em limpeza de estofados em geral Foto: Crédito: Félix de Souza/Doutor Sofá/Divulgação

1) Doutor Sofá

Rede especializada em limpeza de estofados em geral. Nasceu em Joinville (SC) e atualmente está em 25 estados, além do Distrito Federal, com mais de 280 unidades em operação. A rede também expandiu internacionalmente e já possui franqueados na Espanha, nos Estados Unidos, em Portugal, no Paraguai, no Uruguai e na Inglaterra.

Investimento inicial: a partir de R$ 32 mil

Royalties/mês: a partir de R$ 700

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$30 mil

Lucro médio mensal: R$ 6 mil a R$ 12 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Tempo de contrato: 5 anos

2) Padrão Enfermagem

A empresa faz o agenciamento de profissionais para uma série de serviços primordiais aos pacientes, como acompanhamento hospitalar, serviços de enfermagem e cuidadores de idosos ou de crianças. Todos são preparados e habilitados para atender os clientes em ambiente domiciliar, hospitalar e empresarial.

Investimento Inicial: R$ 33,5 mil a R$ 57 mil (inclusos capital de giro, taxa da franquia, instalações iniciais e marketing inicial)

Royalties/mês: 8% do faturamento bruto

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Lucro médio mensal: até 50%

Prazo de retorno: 18 meses

Tempo de contrato: 5 anos

3) Minha Quitandinha

A Minha Quitandinha é uma startup de tecnologia do segmento de varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020 em Balneário Camboriú (SC), a rede funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras. A ideia é proporcionar conveniência, abastecimento de qualidade e segurança a moradores e frequentadores de complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (inclusas taxa de franquia e instalação)

Royalties/mês: 6% do faturamento

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Lucro médio mensal: 10% a 25% do faturamento

Prazo de retorno: de 10 a 18 meses

Tempo de contrato: 5 anos

4) iNexxus Trata-se de uma agência de marketing de performance com foco em resultado, para impulsionar o desenvolvimento financeiro, de comunicação e de gestão prática de pequenas e médias empresas de diferentes segmentos por meio de soluções digitais. Hoje, a rede está presente em todos os estados do Brasil e também nos EUA.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Royalties/mês: R$ 550

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil a R$ 100 mil

Lucro médio mensal: 20% a 35% do faturamento

Prazo de retorno: 6 meses

Tempo de contrato: 5 anos

5) Vaapty

Fundada em 2020, a Vaapty atua na compra e venda de automóveis usados. Com um banco de dados que reúne mais de 15 mil compradores em todo o Brasil, o sistema com inteligência artificial da marca consegue mapear a melhor negociação para a venda do veículo ofertado em um curto prazo de tempo e com pagamento feito na hora ao cliente. O tempo médio estipulado pela empresa para venda do veículo é de 40 minutos. A franquia está espalhada pelo país COM mais de 90 unidades..

Investimento inicial: a partir de 90 mil

Royalties/mês: 7% do faturamento

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil a R$ 120 mil

Lucro médio mensal: 25% a 40% do faturamento

Prazo de retorno: de 8 a 12 meses

Tempo de contrato: 5 anos

6) YES! Idiomas

Com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas espalhadas em 16 estados e no Distrito Federal, a rede apostou no formato de microfranquia para 2023. O modelo Soft foi projetado para operar em municípios e micromercados de até 50 mil habitantes. Segundo a empresa, é um ótimo modelo de entrada para aqueles que estão investindo pela primeira vez no sistema de franchising ou para quem quer ingressar no setor de franquias investindo um valor mais acessível.

Investimento inicial a partir de: R$ 98 mil (Modelo Soft) Royalties/mês: não há cobrança

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Lucro previsto: 30% Tempo de contrato: 5 anos