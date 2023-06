Após viajar o mundo e viver em diferentes países da Europa, o chefe de cozinha João Scalzo percebeu uma diferença muito grande no consumo de embutidos, como linguiças. Naqueles países, estes alimentos eram parte principal do cardápio, enquanto aqui eram tratados como uma opção menor.

Indo além da tradicional Toscana, Scalzo decidiu utilizar carnes nobres para preparar diferentes tipos de linguiça, com opções que vão desde carne de carneiro até costela, passando por pernil, queijo provolone e versões veganas. “Vamos transformar a linguiça em protagonista”, pensou, ao perceber que todo um mercado ainda não explorado estava disponível no País.

Junto do sócio, Carlos Fracaro, ele levou para Curitiba (PR) parte da cultura argentina, com referências ao bairro do Caminito, de Buenos Aires. Estava criado o gastrobar Choripan.

A proposta é ser um local descontraído, com cervejas artesanais e drinks à base de gim, por exemplo. O carro-chefe, como o próprio nome indica, é o choripan, com diferentes opções do tradicional pão com linguiça de países como Argentina e Uruguai. “A gente trouxe o conceito argentino para o público brasileiro”, conta Scalzo.

Choripan aposta no modelo de franquias para chegar a todos os Estados do Sul e Sudeste em cinco anos Foto: Adalberto Rodirgues/Choripan

Com o sucesso do restaurante, a dupla estruturou seu plano de crescimento com franquias. Após abrir outras quatro unidades no Paraná, a rede chegou em agosto do ano passado a Alphaville, em Santana de Paranaíba, na Grande São Paulo, e planeja expandir para todos os Estados da região Sul e Sudeste. E o movimento não ocorre por acaso.

Alimentação está entre os setores que mais crescem

O setor de alimentação, chamado também de foodservice, é um dos que mais cresceram no último ano, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). O faturamento do setor subiu 21,5% de 2021 para 2022, último levantamento disponível. A variação é a mesma registrada no setor de saúde, beleza e bem-estar. O setor só fica atrás do segmento de hotelaria e turismo que, no boom do pós-pandemia, teve um faturamento 24,5% maior.

“O delivery se tornou cada vez mais presente na nossa vida, houve um aumento muito grande de produtos e serviços”, afirma Leandro Reale, consultor de negócios do Sebrae-SP. Ele explica que o crescimento das entregas contribuiu para a expansão do setor de alimentação e um aumento de demanda por serviços do tipo, em especial com a aceleração dessa tendência com a pandemia.

Sócios da rede Choripan, João Scalzo e Carlos Fracaro Foto: Adalberto Rodirgues/Choripan

O crescimento dos outros dois setores, também está ligado à pandemia, mas em forma demanda reprimida, por conta dos meses de idas e vindas de restrições sanitárias. Reale pontua ainda uma tendência de preocupação cada vez maior das pessoas com o corpo e a própria saúde, que ajudou as franquias ligadas à Saúde, Beleza e Bem-estar a prosperarem. “É uma somatória de demanda reprimida com uma conscientização muito maior”, diz.

Franquias crescem em comparação ao pré-pandemia

Com uma marca já estabelecida e um plano de operações previamente estruturado, as franquias atraem aqueles que têm algum dinheiro para investir, querem abrir um negócio, mas não têm experiência em determinados mercados. Com opções cada vez mais flexíveis, tanto pelo formato de trabalho, quanto pelas opções de investimento inicial, o setor vem prosperando.

“A franquia, de uma maneira geral, está voltando a patamares que já eram registrados em 2019, até crescendo um pouco mais”, afirma Reale. Em 2019 eram 186 milhões de franqueados no País, número que chegou a 211 milhões em 2022, um aumento de 14%.

O número de marcas, por exemplo, passou de 2.918 em 2019 para 3.077 em 2022, um aumento de 5,4%.

É com esta empolgação com o setor que os sócios do Choripan planejam expandir suas operações. Oferecendo opções de pontos com 12 m² e 60 m², Scalzo e Fracaro pretendem saltar para um total de 142 lojas em todos os estados do Sul e Sudeste em até cinco anos, com foco na presença em grandes cidades e eixos com grande concentração de pessoas.

“Tem uma Cacau Show, tem um Boticário na região? É lá que queremos colocar um Choripan”, completa Scalzo.