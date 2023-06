Franquia de piscinas busca soluções para gastar menos água

Como ser sustentável ambientalmente quando o produto de seu negócio envolve e consome um recurso natural limitado e valioso como a água? Esse é o desafio de franquias de lojas de piscinas, por exemplo. Ao encarar o obstáculo, as soluções viram o principal atrativo do negócio.

A franquia de lojas de piscinas iGUi, fundada em Gravataí (RS) em 1995, desenvolveu soluções nas várias etapas de construção e uso dos equipamentos. A empresa se transformou em uma referência de práticas sustentáveis e na franquia mais internacionalizada do Brasil, com unidades em 54 países.

As piscinas da empresa são feitas de fibra de vidro. De acordo com Filipe Sisson, fundador e CEO da iGUi, a construção delas emite menos gás carbônico do que quando se opta pela obra em concreto armado. Um estudo de pesquisadores externos apontou, diz Sisson, que construir uma piscina em concreto armado provoca uma emissão de gás carbônico 32 vezes maior do que em fibra de vidro.

Depois da obra concluída, a preocupação se volta para o consumo de água e energia e para a limpeza no dia a dia. “Como não há piscina sem água, nossa equipe desenvolveu um sistema de filtragem que consome menos energia elétrica e evita o desperdício de água, pois a água é reutilizada pelos filtros. Os filtros iGUi já estão na sexta geração”, afirma Sisson.

Edino Ciaramello, gerente da loja conceito da iGUi, na zona sul de São Paulo Foto: Marcelo Chello

A proposta da empresa é que não seja necessário encher a piscina com frequência. “A economia pode chegar a mais de 30 mil litros por mês para piscinas residenciais e o dobro em litros por mês para piscinas de condomínios”, diz o CEO.

O foco na sustentabilidade foi incorporado ao cotidiano nas dependências da empresa, inclusive nas lojas franqueadas. Além do uso de energia solar nas fábricas, a franquia estabeleceu a política do “lixo zero” em lojas e instalações.

“A iGUi transmite aos franqueados essa preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade desde que eles ingressam na rede, por meio dos treinamentos e do trabalho e produtos que desenvolvemos”, comenta o fundador da iGUi, que significa água em tupi-guarani.

Consultório

A busca de alternativas para gastar menos água e energia chega até aos consultórios dos dentistas. Criada em 1990, a OdontoCompany adotou nos últimos anos uma política de água com a rede franqueada de clínicas odontológicas. O objetivo é usar produtos que levem ecoeficiência aos consultórios.

“Desde 2020, passamos a ter um olhar mais estratégico para a agenda de sustentabilidade. Em 2021, todos os consultórios passaram a usar dispositivos que funcionam com acionamento de água com sensor de presença em todas as torneiras e demais equipamentos odontológicos, como as cuspideiras, o que está trazendo uma economia de 96% no consumo”, relata Paulo Zahr, CEO e presidente da empresa.

Franquia carioca oferece gestão do gasto de água

A necessidade de redução do consumo de água é tão premente que a gestão hídrica se tornou o próprio produto de uma franquia criada em Macaé (RJ). Foi observando as dificuldades do setor de óleo e gás para implementar projetos sustentáveis que Camillo Torquato e Pedro Vitali se inspiraram para montar em 2018 uma empresa especializada em gestão da água, que hoje conta com 16 franqueados e seis unidades próprias espalhadas por nove Estados do País.

A T&D Sustentável se define como uma “greentech”, startup que usa soluções tecnológicas para criar produtos e serviços voltados à sustentabilidade. Ela oferece consultoria no gerenciamento do consumo de água com custo zero de implementação.

Os clientes da empresa vão de redes de varejo e condomínios a hotéis e hospitais. “Um dos nossos objetivos é reduzir o desperdício hídrico e promover o uso mais eficiente da água. Até o momento, conseguimos economizar mais de 300 milhões de litros de água”, afirma Sammuel Sant’anna, head de franchising da T&D.

“Essa economia não apenas contribui para a preservação dos recursos hídricos, mas também gera benefícios financeiros para nossos clientes, totalizando mais de R$ 9 milhões economizados.”

Além de procurar mostrar que sustentabilidade ambiental com retorno sobre o investimento é possível, o propósito da startup no combate ao desperdício de água também tem raízes na vivência pessoal de Torquato, natural do semiárido nordestino e testemunha das dificuldades diante da escassez de água.

Segundo Sant’anna, o serviço oferecido e o modelo de negócio produzem vantagens para clientes e franqueados. “Nossa abordagem tem como base a remuneração na economia comprovada gerada por meio das soluções. Isso faz com que tanto clientes fiquem satisfeitos com uma redução de consumo de água e economia financeira efetiva de até 70%, sem investimento algum de sua parte, quanto franqueados, com margens de lucratividade finais próximas aos 30%.”

Os franqueados são responsáveis pela gestão e prestação dos serviços de eficiência hídrica e atuam diretamente com os clientes. “Apesar de todas as soluções apresentadas por nossos sistemas, compreendemos que a economia de água requer uma mudança de hábito”, explica Sant’anna.