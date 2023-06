Franquia deixa de usar sebo de boi para fazer sabonete e troca por óleo vegetal

Imagens e denúncias de testes em animais feitos pela indústria de cosméticos pipocaram na imprensa na década passada. Em 2013, por exemplo, um instituto de pesquisas que usava 178 cães da raça beagle em testes, no interior de São Paulo, foi invadido e depredado por ativistas. A celeuma foi suficiente para mudar o comportamento de pelo menos uma grande parcela de consumidores que não aceitam mais usar produtos de beleza que usam matérias-primas de origem animal.

Nessa esteira, muitas marcas surgiram com esse apelo, de produtos orgânicos, não testados em animais ou até totalmente veganos. Quem não se encaixava nesse perfil, tratou logo de fazer a mudança. Esse foi o caso da Yes! Cosmetics, rede de franquias com 130 unidades pelo País. “Começamos esse processo há cinco anos e posso dizer: É muito difícil tornar uma marca vegana, mudar fórmulas. Mas é necessário”, diz Cândido Espinheira, fundador da marca. Espinheira é neto do médico Cândido Espinheira, que nos anos 30 do século 20 foi diretor do Hospital de Isolamento, antigo nome do Hospital Emílio Ribas.

A Yes! Cosmetics surgiu nos anos 2000 mas só se tornou franquia 15 anos depois. “Nunca fizemos testes em animais, mas éramos uma marca comum. Usávamos, por exemplo, sebo de boi nos sabonetes. Agora, todos são feitos de óleos vegetais”, diz o fundador. Com a mudança, quase uma tonelada de matéria-prima de animal deixou de ser utilizada.

Para ele, essa conversão foi crucial para a permanência e consolidação da marca no mercado. “O público que consome produtos veganos é mais apaixonado e engajado”, diz ele, que vem registrando um crescimento de 20% nas vendas da marca anualmente depois da mudança.

Espinheira explica que o processo todo não é só uma mudança de fórmula. Quando as matérias-primas animais deixam de ser usadas, a empresa diminui o consumo de água na fabricação e também reduz o impacto ambiental dos produtos. E o consumidor está de olho em tudo isso.

Conceito

Outras marcas, porém, já foram criadas com esse conceito de sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa (ESG, ou Environmental, Social and Governance nas sigla em inglês).

A catarinense Patrícia Lima era dona de uma agência de publicidade que atuava no ramo da moda quando decidiu largar tudo para criar a marca Simple Organic, hoje com 35 franquias. “Foi quando eu tive minha primeira filha e vi que eu precisava mudar para deixar um legado para ela e para a geração dela”, diz a empresária.

A Simple Organic é o que se pode chamar de uma marca minimalista: suas fórmulas usam poucos – mas eficazes – ingredientes. As embalagens, em sua maioria são de vidro ou alumínio. “Só usamos plástico quando não tem jeito e mesmo assim não enchemos a embalagem de cor, o que facilita a reciclagem”, conta Patrícia.

A marca recebe de volta nas lojas frascos e potes para reciclagem. Na troca, o consumidor ganha 10% de desconto. “Não adianta escrever ‘recicle-me’ no pote do produto e jogar toda a responsabilidade da reciclagem no consumidor. Não é ele que está colocando esse material no planeta”, diz Patrícia.

Na comunicação as duas marcas também se preocupam em serem inclusivas. Todas as embalagens da Yes têm tradução em braille, para quem não enxerga, e o site da marca tem serviço de atendimento em libras, para clientes com deficiência auditiva. Na Simples Organic, todo material de marketing é recheado de imagens de pessoas negras, com mais de 60 anos, com vitiligo.

Mercado movimenta US$ 15 bi no mundo

O mercado global de cosméticos veganos deve passar dos atuais US$ 15,1 bilhões (cerca de R$ 72,2 bilhões) para mais de US$ 21 bilhões (R$ 101,1 bilhões) até o ano de 2027, segundo a empresa americana de pesquisa MarketGlass Research Platform.

No Brasil, esse segmento ainda não foi mensurado, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abiphec). A entidade, porém, afirma que o crescimento vem acontecendo aqui também e acima do ritmo do mercado de cosméticos em geral, que no ano passado teve um faturamento 16% maior que em 2021.

Por isso, grandes marcas estão de olho nesse mercado também. Foi por isso que, no final de 2020, a Hypera Pharma – fabricantes de medicamentos como Alektos, Dramin, Masxulid e proprietária das marcas de dermocosméticos Epidrat e Episol – comprou a Simple Organic. Patrícia Lima, a fundadora, continua administrando a marca desde então. Antes da aquisição, a Simple Organic tinha um faturamento de aproximadamente R$ 34 milhões. Agora, de acordo com o relatório de resultados da Hypera, a receita da empresa fechou o ano passado em R$ 98 milhões, ou seja, quase triplicou.

Com a estrutura ampliada depois da aquisição, a Simple Organic começou a investir no Amazon Lab, um programa voltado a projetos de regeneração da Floresta Amazônica. “Nossos óleos vegetais, por exemplo, vem de lá e são colhidos por comunidades locais, com manejo totalmente orgânico”, explica Patrícia.

A marca não divulga sua meta de expansão para o número de franquias. Mas para abrir uma loja da Simple Organic o investimento inicial é de R$170 mil. O valor inclui taxa de franquia e estoque inicial e o prazo de retorno estimado é entre 18 e 36 meses.

Para a Yes! Cosmetics, o investidor tem três tipos de lojas para investir: a cápsula, o quiosque e a loja propriamente dia. O valor varia de R$ 70 mil a R$ 250 mil.

O faturamento médio anual da loja fica entre R$ 70 e R$ 80 mil. “Estamos crescendo dois dígitos ao ano e queremos aumentar o nosso número de franqueados em 20%”, diz Cândido Espinheira, fundador da marca, que nasceu em Recife (PE).