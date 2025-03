Fundador do grupo Velox, Mário Sérgio Silveira, 35, começou a trabalhar aos 16 anos como jovem aprendiz de uma empresa, onde ganhava R$ 220 mensais. Aos 30 anos, conquistou o seu primeiro R$ 1 milhão com o próprio negócio. Atualmente, ele é dono de uma franquia com faturamento anual de R$ 500 milhões.

Silveira se formou em administração de empresas aos 23 anos. Trabalhou até os 22 na empresa onde foi menor aprendiz, na qual teve o primeiro contato com os produtos do universo financeiro com os quais trabalha hoje. Teve uma breve passagem por uma corretora de seguros, onde conheceu o sistema de franquias. Em 2017, ele saiu da empresa e teve a ideia de montar a Velox em São José do Rio Preto, cidade onde mora, no interior de São Paulo. "Comecei como representante de uma seguradora financeira, em uma loja de 20 metros quadrados", lembra.

Mário Sérgio Silveira, fundador e presidente do grupo Velox. Foto: Divulgação/Velox Soluções Financeiras

No início, Silveira investiu cerca de R$ 30 mil para abrir a empresa: comprou três computadores, um bebedouro, uma máquina de café e pagou a pintura da sala e um contador. Ele tinha uma moto, que usava para colher a assinatura dos contratos dos primeiros clientes.

A empresa teve dois anos de operação própria até que, em 2019, um funcionário da Velox precisou se mudar de São José do Rio Preto e perguntou se poderia continuar trabalhando com os serviços da empresa em outra cidade. “Eu falei para ele ir, para ver se dava certo”, conta.

“Tivemos bastante dificuldade no início, mas deu certo. E eu precisava crescer, queria chegar a outras pessoas, mas não tinha dinheiro para operações próprias. A forma mais rentável e segura era o modelo de franquias”, diz Silveira.

O CEO investiu R$ 45 mil para formatar o negócio de franchising, os contratos e manuais e montar um departamento de suporte para os franqueados.

Esse processo durou seis meses, até as primeiras vendas. Hoje, o grupo conta com 1.100 franquias em todos os estados do Brasil, nenhuma operação própria.

Velox tem consignados, financiamentos e consórcios, entre outros serviços

O grupo Velox é composto por quatro empresas próprias, sendo a Velox Soluções Financeiras a principal e pioneira. A empresa oferece diversas soluções financeiras, como consignados, financiamentos, consórcios e seguros, tanto para pessoa física, quanto jurídica.

Além dela, o grupo conta com a Velox Solar (energia solar), a Agilize Brasil (corretora de seguros) e a Velox Consulting (consultoria e gestão de novos negócios).

Para Silveira, o principal diferencial da Velox Soluções Financeiras é a diversificação de serviços oferecidos. “Hoje um cliente vai em uma agência bancária para fazer o financiamento de um carro, por exemplo, e se reprovar, não tem mais o que fazer, é a regra do banco. Já aqui temos 10 bancos homologados, com regras diferentes: se um reprova, o outro ainda tem chance de aprovar; ele não fica refém de uma única opção. Ele pode também avaliar quais são as melhores condições para optar pelo melhor banco e serviço conosco.”

Com o aumento da taxa de juros do financiamento imobiliário, o serviço mais solicitado atualmente é o consórcio para compra da casa própria.

Logo depois, vem o investimento em energia solar, com rentabilidade de até 2,2% ao mês. Em seguida, estão a contratação de créditos, consignados e seguros de vários tipos.

A Velox trabalha com vários públicos. Pode ser um saque-aniversário do FGTS de R$ 50, um seguro de R$ 4,99 para pessoas físicas e até um crédito de R$ 100 milhões para empresas e seguros para frotas de 30 ônibus.

Cerca de 75% do atendimento é voltado para o varejo, com ticket médio em torno de R$ 1.000. Para empresas, esse valor é de aproximadamente R$ 900 mil.

A Velox começou com dois funcionários; hoje trabalham nas franquias 75 funcionários diretos e cerca de 2.000 indiretos. O grupo conta com oito sócios, que foram englobados com o crescimento do negócio.

Setor sofre com empresas irresponsáveis

Além da escassez de mão de obra qualificada, Silveira enfrenta o desafio de combater a imagem deixada por "aventureiros" no mercado financeiro. De acordo com ele, há muitos amadores que se lançam sem responsabilidade com o cliente e "mancham a credibilidade" do setor. "É preciso ser profissional, ter acompanhamento, um bom sistema de funcionamento, conhecer o setor", observa. O grupo faturou no ano passado R$ 500 milhões, com a pretensão de crescer 12% ao ano. Nos próximos meses, a empresa vai lançar máquinas de atendimento automático para os clientes terem acesso aos produtos financeiros com mais facilidade.

“No tótem, a pessoa digita CPF, RG, nome e o produto que quer e já consegue ver se tem financiamento, se consegue contratar um consignado, um empréstimo… Ela pode fazer a simulação em tempo real, em qualquer horário, sem os protocolos dos bancos”, explica Silveira.

O primeiro equipamento deve ser instalado até abril deste ano em um centro comercial de São José do Rio Preto.

Quanto custa uma franquia da Velox Soluções Financeiras

Os valores a seguir são estimativas divulgadas pela própria empresa, podendo variar a depender do modelo e comprometimento do investidor com o negócio.

Modelo Home Office

O franqueado trabalha dentro de casa, com um CRM de cálculos, oferecendo mais de 180 tipos de produto e serviço bancário e ganhando comissões.

Investimento inicial total: R$ 19.900 (taxa de franquia, capital de giro e taxa de instalação);

Royalties/mês: R$ 650 por mês;

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Lucro médio mensal: 10%

Prazo de retorno do investimento: 3 a 6 meses

Modelo Store

Loja com área mínima de 30m² e necessidade de dois ou mais funcionários.

Investimento inicial total: R$ 59.900 (taxa de franquia, capital de giro e taxa de instalação);

Royalties/mês: R$ 650 por mês;

Faturamento médio mensal: R$ 280 mil a R$ 340 mil

Lucro médio mensal: 6% a 10%

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses

Avaliações dos clientes

A Velox Soluções Financeiras em São José do Rio Preto tem 28 avaliações no Google, com nota 4,7 de 5. A única queixa refere-se ao descontentamento com ligações indesejadas para oferecer os serviços da empresa.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

A página oficial da Velox no Facebook conta com oito avaliações, com nota média de 4,8 de 5. A empresa não é verificada no Reclame Aqui.

Vantagens e cuidados para quem quer empreender com franquias

Para quem deseja empreender, mas não sabe por onde começar, investir em uma franquia pode ser um caminho mais seguro.

Segundo Caio Ito, consultor de negócios do Sebrae-SP, essa modalidade oferece benefícios como um modelo de negócios já testado, uma marca consolidada no mercado e o suporte da franqueadora.

Além disso, o custo operacional tende a ser menor, especialmente em relação ao estoque de produtos, e há a possibilidade de troca de experiências com outros franqueados.

No entanto, antes de tomar a decisão, é fundamental fazer uma análise detalhada do investimento. Ito alerta que a pesquisa sobre a franqueadora e a marca deve ser uma das primeiras etapas do processo.

“É necessário verificar se o modelo de negócios funciona bem, se há potencial de crescimento e solidez financeira. Conversar com os franqueados também é importante para entender se estão satisfeitos com o suporte oferecido e se o negócio tem sido lucrativo”, explica.

Outro ponto essencial é compreender as regras impostas pela franqueadora. Diferentemente de um negócio próprio independente, o franqueado precisa seguir diretrizes já estabelecidas.

“Em uma franquia, você pode dar sugestões, mas não tomar decisões. Muitas ações estão prontas, e o franqueado não pode inovar por conta própria. É preciso verificar no contrato o raio de atuação concedido e as obrigações com a franqueadora”, afirma Ito.

O consultor também destaca a importância de considerar os custos envolvidos. Além do investimento inicial, o franqueado precisa estar atento às taxas e despesas do dia a dia da operação. “Esses custos fazem parte do funcionamento do negócio e devem ser levados em conta na hora da decisão”, ressalta.