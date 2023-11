O segmento de saúde, beleza e bem-estar se destaca como o segundo maior em número de marcas que oferecem exclusivamente microfranquias, atrás apenas da categoria de serviços e outros negócios.

As microfranquias, ou franquias baratas, são uma opção mais acessível para empreendedores iniciantes. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o modelo requer o investimento máximo de R$ 135 mil.

Para adquirir uma microfranquia física, o investimento médio é de R$ 33 mil, segundo a vice-presidente da ABF Adriana Auriemo. No segmento de saúde, beleza e bem-estar, o desembolso é de R$ 52 mil; um valor 57% superior.

Fachadas de unidades das franquias Instituto dos Óculos, Yes! Cosmetics e Acuidar Foto: Divulgação/Ótica dos Óculos | Divulgação/Yes! Cosmetics | Divulgação/Acuidar

Setor é promissor, mas pede cuidados extras

O crescimento do setor é impulsionado pelo envelhecimento da população brasileira e pelo maior interesse em saúde, bem-estar e estética, indica a consultora de negócios do Sebrae-SP, Sandra Fiorentini.

A especialista também cita o baixo custo operacional e a conveniência de um modelo de negócio pronto. “Cabe ao franqueado apenas a gestão do negócio”, sintetiza.

Continua após a publicidade

No entanto, investir em microfranquias de saúde e estética exige atenção a detalhes importantes, como alvarás, licenças e protocolos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Sandra Fiorentini aconselha que os interessados verifiquem as regulamentações com antecedência e busquem apoio do franqueador para garantir a regularização do negócio.

Além disso, é fundamental considerar a reputação da franquia no mercado. A consultora aconselha que os investidores procurem saber o número de franqueados da marca e conversem com alguns deles para avaliar a relação entre franqueado e franqueador.

Antes de assinar o contrato inicial, também é importante verificar as condições de renovação. O pagamento da taxa de franquia será integral, haverá desconto ou isenção? “O ideal é que um franqueado que já é da casa pague uma taxa menor do que quem está começando”, sugere a especialista.

Por fim, lembre-se de que, como franqueado, você não terá autonomia completa para tomar decisões. Qualquer ação deve ser previamente alinhada com o franqueador, que é o responsável pela estrutura do negócio.

Confira nove franquias baratas de saúde e estética para investir:

Continua após a publicidade

Os valores são estimativas divulgadas pelas próprias empresas, podendo variar a depender do modelo e comprometimento do investidor com o negócio.

1. Bellaza

Franquia online de maquiagens e cosméticos

Investimento inicial total: R$ 9.000

R$ 9.000 Royalties/mês: 15% sobre o custo do produto vendido

15% sobre o custo do produto vendido Faturamento médio mensal: R$ 5.000

R$ 5.000 Lucro médio mensal: R$ 2.000

R$ 2.000 Prazo de retorno do investimento: de 1 a 2 anos

2. Brasil Nutri Shop

Franquia de suplementos alimentares e produtos fitness

Investimento inicial total: R$ 10.900

R$ 10.900 Royalties/mês: 20% sobre o custo do produto vendido

20% sobre o custo do produto vendido Faturamento médio mensal: R$ 5.000

R$ 5.000 Lucro médio mensal: R$ 1.500

R$ 1.500 Prazo de retorno do investimento: de 1 a 2 anos

Continua após a publicidade

3. Acuidar

Franquia de cuidadores de pessoas

Investimento inicial total: a partir de R$ 24.000

a partir de R$ 24.000 Royalties/mês: 3% sobre o faturamento, somente a partir do sexto mês

3% sobre o faturamento, somente a partir do sexto mês Faturamento médio mensal: R$ 60.000 após 12 meses, e R$300.000, após 36 meses

R$ 60.000 após 12 meses, e R$300.000, após 36 meses Lucro médio mensal: de 15% a 30% (depende do modelo e região de atuação)

de 15% a 30% (depende do modelo e região de atuação) Prazo de retorno do investimento: de 6 a 15 meses

4. Amor & Cuidado

Franquia de cuidadores de pessoas

Investimento inicial total: a partir de R$ 28.000

a partir de R$ 28.000 Royalties/mês: R$ 500 (progressivo anual)

R$ 500 (progressivo anual) Faturamento médio mensal: R$ 50.000

R$ 50.000 Lucro médio mensal: R$ 15.000

R$ 15.000 Prazo de retorno do investimento: de 10 a 12 meses

5. Cuidare

Continua após a publicidade

Franquia de cuidadores de pessoas

Investimento inicial total: R$ 40.000

R$ 40.000 Royalties/mês: isenção nos quatro primeiros meses; a partir do quinto mês, valor fixo de R$ 1.820

isenção nos quatro primeiros meses; a partir do quinto mês, valor fixo de R$ 1.820 Faturamento médio mensal: R$ 70.000

R$ 70.000 Lucro médio mensal: R$ 15.000

R$ 15.000 Prazo de retorno do investimento: seis meses

6. Home Angels

Franquia de cuidadores de pessoas

Modelo Home Angels Light

Investimento inicial total: a partir de R$ 40.000 (capital de giro incluso)

a partir de R$ 40.000 (capital de giro incluso) Royalties/mês: a partir de 6,5% sobre faturamento bruto

a partir de 6,5% sobre faturamento bruto Faturamento médio mensal: entre R$ 65.000 e R$ 110.000

entre R$ 65.000 e R$ 110.000 Lucro médio mensal: de 15% a 25% sobre o faturamento bruto

de 15% a 25% sobre o faturamento bruto Prazo de retorno do investimento: de 12 a 18 meses

7. Yes! Cosmetics

Continua após a publicidade

Franquia de cosméticos

Modelo Cápsula

Investimento inicial total: R$ 70.000 (incluso: taxa de franquia, estoque, equipamentos e sistema)

R$ 70.000 (incluso: taxa de franquia, estoque, equipamentos e sistema) Royalties/mês: 30% em cima do valor de compra; caso passe três meses sem realizar compra na franqueadora, é cobrado o valor mínimo de R$ 1.000

30% em cima do valor de compra; caso passe três meses sem realizar compra na franqueadora, é cobrado o valor mínimo de R$ 1.000 Faturamento médio mensal: de R$ 25.000 a R$ 30.000

de R$ 25.000 a R$ 30.000 Lucro médio mensal: de 18% a 22%

de 18% a 22% Prazo de retorno do investimento: de 10 a 15 meses

8. Magrass

Franquia especializada em emagrecimento e estética

Investimento inicial total: a partir de R$ 83.000

a partir de R$ 83.000 Royalties/mês: não se aplica

não se aplica Faturamento médio mensal: de R$ 20.000 a R$ 140.000

de R$ 20.000 a R$ 140.000 Lucro médio mensal: de R$ 10.000 a R$ 60.000 (depende do modelo)

de R$ 10.000 a R$ 60.000 (depende do modelo) Prazo de retorno do investimento: de 15 a 18 meses

9. Instituto dos óculos

Continua após a publicidade

Franquia de óticas

Modelo Slim