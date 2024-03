A variedade de microfranquias no País é grande. Há opções em diferentes setores, que vão desde minimercado autônomo até seguradora, passando também pela área de educação, com investimento a partir de R$ 29,5 mil. As microfranquias são franquias mais baratas, com investimento inicial que não ultrapassa R$ 135 mil.

No início de fevereiro, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou seu ranking anual de maiores franquias e microfranquias do País. Os dados foram divulgados neste ano, mas se referem a 2023, com base no número de unidades de cada marca. As maiores microfranquias, segundo o ranking, são:

Market4u (2.100 unidades); Prudential (1.686 unidades); Seguralta (1.672 unidades); Kumon (1.532 unidades); Credfácil (1009 unidades).

Franquia de minimercados autônomos Market4u, que aposta em tecnologia para otimizar operações Foto: Market4u/Divulgação

1. Market4u

Marca de minimercados autônomos, que podem ser instalados em condomínios residenciais ou empresariais. Não há necessidade de atendentes, e o franqueado fica responsável pela manutenção dos espaços, controle e reposição do estoque de mercadorias.

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 75 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

Lucro médio mensal: de 10% a 15% sobre o faturamento

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 6% sobre o faturamento bruto + R$ 130 para manutenção do sistema de monitoramento das unidades

O investimento inicial inclui valor de taxa de franquia que permite a abertura de até 5 unidades. O valor também contempla sistema de câmeras, equipamentos e estoque inicial para a primeira loja.

2. Prudential

Seguradora oferece opção para franqueados se tornarem corretores da marca, com um modelo home-based, ou seja, não necessitando de um espaço físico dedicado para manter as operações da franquia. A Prudential conta ainda com 34 unidades de apoio ao redor do País, espécie de coworkings que podem ser usados pelos franqueados.

Investimento inicial total estimado: R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 27,2 mil

Lucro médio mensal: 30% sobre o faturamento líquido

Prazo de retorno: 6 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 5% do faturamento

O percentual cobrado de royalties se refere a 4% de royalties, 0,5% de fundo de propaganda e 0,5% de taxa de ocupação. Os valores cobrados dos franqueados variam de um mínimo de R$ 1 mil até um máximo de R$ 5 mil.

3. Seguralta

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

Lucro médio mensal: 50% do faturamento

Prazo de retorno: de 8 a 12 meses

Prazo de contrato: 10 anos

Royalties/mês: 25% do faturamento bruto As informações se referem ao modelo mais barato de franquia da empresa, chamado de Home Office. Há opções no formato de loja, com investimento inicial de R$ 50 mil e R$ 135 mil. Essas opções prometem um faturamento mensal a partir de R$ 15 mil e R$ 25 mil, respectivamente. A empresa informa ainda que há cobrança de 5% do valor do contrato após o término e que os valores de investimento inicial contemplam taxa de franquia, treinamento (on-line e presencial) e suporte (operacional, comercial e de marketing).

4. Kumon

A franquia de educação oferece diferentes tipos de curso, como inglês, japonês e matemática. A marca está presente em 55 países e conta com 1,5 mil unidades no Brasil.

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 36 mil com 120 alunos matriculados

Lucro médio mensal: 20% a 25% sobre o faturamento

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Prazo de contrato: 2 anos

Royalties/mês: 40% sobre o preço sugerido de mensalidade A marca pontua que o faturamento - e, consequentemente, os lucros - de cada franqueado podem variar conforme a região e os custos operacionais da unidade. O prazo de contrato é renovado automaticamente até que uma das partes manifeste intenção de rescisão. A cobrança de royalties sobre o valor das mensalidades pode chegar a 45%, a depender de requisitos predeterminados pela franqueadora. O fornecimento do material didático, suporte e consultorias estão incluídos nos royalties pagos. A empresa afirma ainda que oferece um auxílio aluguel para os novos franqueados, concedido por 24 meses após a inauguração da unidade.

5. Credfácil

Franquia de concessão de crédito, conta com mais de mil unidades no País e oferece diferentes opções de financiamento, seguros e crédito pessoal e consignado. A empresa conta com modelos de franquia home-based e também com unidades físicas.

Investimento inicial total estimado*: a partir de R$ 29,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Lucro médio mensal: de R$ 6 mil a R$ 15 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: R$ 350

* O valor de investimento inicial divulgado pela marca é de R$ 19.997. Só que não inclui o capital de giro (R$ 7,5 mil) e equipamentos (R$ 2 mil). Como são itens essenciais para o início do funcionamento, esta reportagem somou todos esses valores e os apresentou como investimento inicial.

Não há cobrança de taxa de publicidade. A empresa afirma ainda que os valores elevados de faturamento ocorrem pelo negócio lidar com um número grande de transações financeiras, e ressalva que o lucro varia entre os valores informados acima.