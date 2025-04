Como abrir um negócio para ganhar dinheiro com produtos de tecnologia

“Itens como capinhas, películas e carregadores deixaram de ser supérfluos e se tornaram essenciais no dia a dia. Além disso, o mercado tem acompanhado novas tendências, como a mobilidade elétrica, com patinetes e motos elétricas”, afirma Vinícius Barreto, vice-presidente da vertical Scale Up no Ecossistema 300 Franchising.

Karen Sitta, analista da Unidade de Acesso a Mercados do Sebrae Nacional, destaca o crescimento das franquias tecnológicas.