O atraso ou a falta de pagamentos dos clientes podem quebrar uma empresa, e esse é um importante a ser levado em conta pelos pequenos empresários. Quando ocorre em pequena escala, pode ser somente uma dor de cabeça, mas a depender da saúde financeira do negócio, muitas dívidas atrasadas podem inviabilizar a operação.

Para lidar com o problema é preciso primeiramente diferenciar os clientes pessoa física e pessoa jurídica, explica Vitor Moura, consultor de negócios e gestor financeiro para pequenas e médias empresas.

Isso porque formas, prazos de pagamento e volume das compras tendem a ser muito diferente entre pessoas e companhias.

Venda para clientes pessoa física são mais simples

Os consumidores em geral tendem a pagar por meio de cartões de débito e crédito, Pix ou dinheiro. Assim, os riscos de inadimplência são reduzidos substancialmente.

“Quando o pagamento ocorre por cartão ou Pix, existe uma série de ferramentas que asseguram o pagamento”, explica Moura. Ele menciona que o risco no caso de não pagamento da fatura do cartão de crédito, por exemplo, não é do lojista e sim das operadoras de maquininhas e bancos.

Porém, algumas empresas - especialmente em cidades menores - ainda têm o costume de aceitar cheques ou oferecer crediários próprios. Nesse caso, o recomendado é tentar reduzir a participação desse tipo de pagamento no total de vendas da companhia, já que há maior vulnerabilidade dos lojistas para a inadimplência dos clientes.

Esse ponto é especialmente relevante no caso dos crediários, onde é ainda mais recomendado a diminuição da concessão de crédito próprio pela empresa.

Além disso, é importante definir políticas de cobrança, com uma abordagem padrão e organizada, seja via mensagem por WhatsApp, SMS ou e-mail de cobrança.

“Se o empreendedor pegar o telefone e começar a ligar para todo mundo que lhe está devendo, ele não vai ter tempo para outras tarefas. Por isso, a importância de já ter os processos predefinidos”, diz Moura.

Vendas para empresas devem avaliar histórico

Mas a situação muda no caso das vendas B2B (abreviação, em inglês, de “empresa para empresa”, jargão do mundo dos negócios para designar vendas entre dois CNPJs).

Nesses casos, as vendas tendem a ocorrer em volumes maiores, mas vêm acompanhadas de prazos de pagamento mais flexíveis e condições que não existem para o consumidor pessoa física.

Moura recomenda considerar se é a primeira compra dessa empresa ou se ela é uma cliente recorrente, além de se fazer um levantamento da companhia em órgãos como o Serasa.

Com base nessas informações, ele recomenda definir um limite para a venda, especialmente no caso de pagamentos flexíveis. Como é comum nas vendas B2B, o pagamento pode ser feito por boleto bancário, por exemplo, o que abre margem para calote.

“É importante ter uma regra sobre o que fazer”, diz Moura. “Você precisa ter uma régua de classificação do cliente e uma regra de cobrança”, declara.

Ele cita que o tom utilizado na cobrança, especialmente no caso de atrasos pequenos, pode trazer um desgaste desnecessário com os clientes.

Além disso, é importante que a empresa leve em conta o histórico de inadimplência no negócio e considere-o em seu planejamento financeiro.