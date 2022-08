Iniciativa premia projetos e negócios sustentáveis com R$ 30 mil

Para tirar uma ideia do papel ou mesmo alçar novos voos, é comum que empreendedores necessitem de capital financeiro ou direcionamento de quem já trilhou esse caminho. Por vezes, os dois recursos são fundamentais. Nessa proposta de impulsionar projetos e negócios sustentáveis, a empresa Natural One lança a segunda edição do Coletivo Natural, premiação que concede um total de R$ 90 mil, mentoria e curso a três propostas criativas.

A iniciativa busca fortalecer a cultura do empreendedorismo nacional pautado na sustentabilidade, que vem ganhando cada vez mais apelo por meio da pauta ESG (ambiental, social e de governança). Em meio aos desafios inerentes de empreender, atuar com impacto socioambiental traz desafios particulares, como equilibrar propósito com sustentabilidade financeira.

É por isso que, além dos R$ 30 mil concedidos a cada um dos três projetos vencedores, o Coletivo oferece participação em uma live de mentoria com Gustavo Siemsen, diretor de marketing da Natural One, Rafa Cappai, criadora da escola empreendedora Espaçonave, e Geraldo Rufino, presidente do conselho na JR Diesel.

Cintia Félix e Emilie Andrade são vencedoras da primeira edição do Coletivo Natural Foto: Los Andes

Além disso, cada um terá um ano de curso de empreendedorismo criativo na Espaçonave.Para se inscrever, o projeto deve se encaixar em uma das três categorias do prêmio: empreendedorismo sustentável, alimentação saudável e reciclagem criativa. Os interessados têm até o dia 31 de agosto para se candidatar por meio deste link. (www.coletivonaturalone.com.br).

Após o término das inscrições, os três mentores, que compõem o júri, vão destacar dez projetos que serão levados à votação popular no perfil do Instagram da Natural One. Os votos serão recebidos entre os dias 13 e 19 de setembro. No dia 27 do mesmo mês, os três grandes vencedores serão anunciados.

