Lavagem de carros e sofás também usa meios sustentáveis

A procura por saídas para minimizar o impacto ambiental das atividades de limpeza também envolve a lavagem de equipamentos como veículos e estofados. Algumas empresas criadas para oferecer estes serviços surgiram com o DNA da sustentabilidade e contam com franquias no País.

A Freewet nasceu em São Paulo em 2007 com o objetivo de criar uma solução mais sustentável para a lavagem de carros.

“A ideia foi desenvolvida por dois amigos, um engenheiro químico e um publicitário, que buscavam uma alternativa mais amigável ao meio ambiente em relação aos métodos tradicionais, que usam aproximadamente 400 litros e produtos químicos agressivos. Eles criaram uma fórmula única de limpeza que não utiliza água no processo de limpeza e não agride o meio ambiente”, conta Wilberto Filho, um ex-franqueado do Rio de Janeiro que agora é sócio-proprietário da marca depois de adquiri-la em abril passado.

Com base em pesquisas e testes, o produto de limpeza desenvolvido pela Freewet, diz Wilberto Filho, “tem componentes biodegradáveis e não necessita de água para que seja efetivo”. Essas características também reduzem a quantidade de produtos químicos na lavagem e a geração de resíduos sólidos.

Lavagem de carros e sofás exige cuidado no gasto com água Foto:

”Os consumidores estão exigindo cada vez mais uma postura ética, transparente e sustentável por parte das empresas. Eles buscam informações sobre a origem dos produtos e serviços, assim como as práticas de produção e os valores que a empresa adota em relação ao meio ambiente”, avalia o dono da Freewet.

Sofás

Criada em Salvador em 2015, a CleanNew oferece o serviço de higienização e conservação de sofás, colchões e poltronas. Ela trabalha no formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com os produtos para limpar e blindar os estofados.

“No processo de limpeza são borrifados produtos à base de água sobre os estofados, que são aspirados em seguida. O uso dessa técnica economiza 180 mil litros de água por mês somente em limpezas de sofás, mais de 2 milhões de litros por ano”, diz Fritz Paixão, CEO da CleanNew.

”Além disso, a rede desenvolveu uma tecnologia que aumenta em até três vezes a durabilidade do tecido. E todos os produtos são biodegradáveis; e as embalagens, recicláveis.”