Durante essa pausa na carreira, a baiana de Juazeiro se apaixonou por uma confeitaria em São Paulo. Alguns anos depois, abriu sua própria empresa e faturou R$ 1,8 milhão em 2022 com a Love For Sweet, um modelo de negócio 6 em 1, que reúne os segmentos de confeitaria, chocolateria, cafeteria, salgaderia, boulangerie e sorveteria.

“A Love For Sweet nasceu de um gesto de amor passado de mãe para filho”, conta a confeiteira que iniciou a produção de doces em 2015, de forma caseira no condomínio em que morava. Em pouco tempo, ela já contratou quatro funcionárias nos fins de semana para ajudar a produzir encomendas para festas. A primeira loja física da marca foi aberta no final de 2020, em Barueri (SP), e teve como carro-chefe o delivery durante o período de lockdown. Atualmente, a empresa já conta com duas franquias, uma na Lapa e outra no Itaim Bibi, bairros de São Paulo.