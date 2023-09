MEI: nota fiscal de serviços no padrão nacional passa a ser obrigatória; saiba como emitir

Desde o dia 1° de setembro, os microempreendedores individuais (MEIs) prestadores de serviços estão obrigados a emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) no padrão nacional. A mudança segue a Resolução Nº 169 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).

Segundo o governo, a medida tem o objetivo de padronizar as emissões de NFS-e e simplificar a vida dos prestadores de serviço. As notas de serviço devem ser geradas exclusivamente no ambiente nacional, por meio dos emissores Web e Mobile, disponíveis desde janeiro deste ano.

O Sebrae, que apoia a Receita Federal na implementação da mudança, organizou um passo a passo de como o MEI deve emitir a NFS-e no padrão nacional. Veja abaixo.

Cadastro e configurações no primeiro acesso

Importante: tanto para usar o Emissor Web como para usar o aplicativo NFS-e Mobile, é pré-requisito fazer a configuração primeiro no Emissor Web.

Acesse o Emissor Web por meio do Portal da Nota Fiscal de Serviço eletrônica , clicando em “Emitir nota fiscal”.

, clicando em “Emitir nota fiscal”. Ao acessar, clique em “Fazer primeiro acesso”, para realizar o cadastro. Preencha as informações solicitadas e crie uma senha de acesso. Valide o cadastro preenchendo o código de segurança recebido no e-mail informado.

Preencha os dados da atividade econômica de sua empresa, seguindo as orientações do próprio portal.

Observação: no Emissor Web, há três opções de login para MEI (usuário e senha cadastrados no portal, certificado digital e a conta gov.br pelo representante legal, que deve ter selo prata ou ouro).

No primeiro acesso, clique em “Configurações” (ícone de engrenagem). Preencha os campos de e-mail e telefone e, no campo “Valor aproximado dos tributos”, selecione a terceira opção, “Não informar nenhum valor estimado para os tributos”. Salve as informações.

Clique em “Serviços Favoritos” (ícone de estrela) e adicione seus serviços clicando em “+ Novo Serviço Favorito” e preenchendo os campos solicitados. É possível incluir até 10 serviços favoritos. Os serviços favoritos adicionados farão parte posteriormente da emissão da nota fiscal (simplificada ou pelo aplicativo).

Para acessar o aplicativo NFS-e Mobile, é usada a mesma senha de acesso criada no Emissor Web.

Emissão pelo Emissor Web

Acesse o Emissor Web por meio do Portal da Nota Fiscal de Serviço eletrônica , clicando em “Emitir nota fiscal”.

, clicando em “Emitir nota fiscal”. Faça o login. Para emitir a nota fiscal, clique em “Nova NFS-e” (ícone de nota fiscal com sinal de +) e selecione o tipo de emissão. Há dois tipos: Emissão Simplificada e Emissão Completa.

Emissão Simplificada

Disponível apenas para MEI, a Emissão Simplificada só permite usar os serviços previamente adicionados aos “Serviços Favoritos”.

Preencha o CPF/CNPJ do cliente (opcional), selecione o serviço e preencha o valor do serviço prestado.

Clique em “Emitir NFS-e” e a nota será emitida.

Emissão Completa

A Emissão Completa é obrigatória para alguns tipos de prestação de serviço, como exportação e serviços cujo ISSQN é devido no local do tomador. A opção de Emissão Completa permite escolher um serviço mesmo que não esteja cadastrado nos favoritos.

Preencha os campos solicitados (atenção, pois alguns são obrigatórios).

Importante: não selecione o box “Informar série e número da DPS”, pois é opcional. Se selecionar, será obrigatório o preenchimento das informações.

Os dados de CNPJ do MEI já virão pré-preenchidos de acordo com o CNPJ que fez o login no sistema.

Ao preencher o CPF/CNPJ do tomador do serviço (cliente), já serão puxados os outros dados da Receita Federal. É opcional incluir telefone, e-mail e informar endereço (no caso de preenchimento de endereço, atenção aos dados incluídos e espaços deixados em branco, que geram erro na emissão da nota).

Antes de emitir a nota, é possível revisar as informações. Depois, clique em “Emitir NFS-e” e a nota será emitida.

