Se você quer ter sucesso com uma franquia, precisa se dedicar muito a ela. Essa é a visão do CEO do Habib’s, Alberto Saraiva. “Tem que ter a barriga no balcão, compromisso e, acima de tudo, acreditar que vai dar certo. Se for abandonar para qualquer um cuidar, não vai acontecer”, disse em entrevista exclusiva ao Estadão.

O Habib´s está completando 35 anos. A primeira unidade foi aberta em São Paulo em 1988, com a proposta de ter no cardápio pratos árabes, pizzas, pastéis e chope. Hoje a marca tem cerca de 300 lojas - 80% na rua e 20% em shoppings.

O principal foco da marca no momento é equilibrar essa proporção. “Eu quero montar 400 lojas em shoppings nos próximos três, quatro anos. E a intenção é que sejam franquias”, explicou o CEO. A empresa está divulgando três novas modalidades pensadas para shoppings.

Com valores que variam de R$ 950 mil a R$ 1,5 milhão, esta é a primeira vez que uma unidade tem uma quantia inicial abaixo de R$ 1 milhão, ressalta o executivo. Para se ter uma ideia da diferença, uma loja de rua custa a partir de R$ 3,5 milhões.

O CEO do Habib's, Alberto Saraiva Foto: Divulgação/Habib's/Claudio Gatti

Mesmo após este “barateamento”, as quantias de entrada para a franquia não são exatamente baixas. “Se aparecer uma pessoa que tem R$ 500 mil, por exemplo, pode arrumar um sócio (para completar os R$ 950 mil) para entrar no Habib’s. Para faixas de valores menores, temos outras marcas no nosso guarda-chuva, como o Ragazzo”, explica Saraiva. Os preços de uma franquia do Ragazzo partem de R$ 270 mil, de acordo com o site da marca.

Continua após a publicidade

Para esta nova fase, um dos principais focos é a unificação do cardápio para toda a rede do Habib’s. De acordo com a marca, as lojas terão as mesmas opções para os clientes, o que não acontece hoje. Confira a seguir os principais trechos da entrevista.

O que o senhor espera de um franqueado?

O mais importante de uma franquia é a gestão. Hoje em dia, os franqueados já estão mais conscientes, mas, antigamente, as pessoas chegavam achando que era só pegar o dinheiro da indenização por conta da demissão no trabalho e montar uma unidade.

Pensavam: ‘Vou delegar, porque eu trabalhei em tal lugar por 20 anos e agora vou deixar alguém para cuidar’. Só a grana (da venda da franquia) não serve, a gente quer o conceito de que ele vai ser o dono da loja e que ele tem que trabalhar para ganhar o dinheiro. Só a marca não acontece.

O produto vai ter que sair da cozinha quentinho, saboroso e vai precisar seguir os padrões da marca. Esse é o nosso grande desafio: encontrar esse perfil de franqueado. Se a pessoa abandonar, largar a unidade para qualquer um, não vai acontecer. Precisa ter a barriga no balcão.

E o que o franqueado do Habib’s recebe de suporte?

Quem adquirir uma unidade vai passar 30 dias com a gente, para aprender a operação, vai ter aula de ambiente digital, de delivery e tudo mais.

Continua após a publicidade

Hoje, os controles são todos automáticos. Então, a gestão fica, inclusive, mais fácil que antes. Você pode treinar alguém para trabalhar em um caixa, por exemplo, mas também pode colocar logo ao lado um totem de autoatendimento, para aumentar a possibilidade de vendas.

Quais são as vantagens do modelo de franquia para a marca?

A primeira é o investimento. O franqueado vem e pode, pela primeira vez, montar uma unidade do Habib’s por menos de R$ 1 milhão. Se você consegue 100 pessoas, são quase R$ 100 milhões de investimento na marca.

Segundo: administração. O franqueado vai se responsabilizar pela gestão, vai dedicar tempo para isso e, além de tudo, vai conseguir adaptar o espaço e a dinâmica às necessidades locais. Já vai ter o know how de lá. Temos essa capilaridade.

E se a marca não trabalhasse com franquias?

Se eu fosse continuar montando as lojas próprias com meu capital, eu ia ter umas 20 ou 30 lojas. Hoje (com o processo de franquias) temos 300.

Continua após a publicidade

Qual o foco da marca Habib’s para hoje e para o futuro?

Eu quero montar 400 lojas em shoppings nos próximos três, quatro anos. A loja Habib’s tem uma demanda muito grande (por parte do consumidor final e de shoppings, para ter uma unidade). Temos solicitação toda hora. E a ideia é que essas 400 sejam franquias.

E houve alguma mudança que precisou ser feita para esse projeto acontecer?

Dentro disso, teremos uma variedade de cardápio maior. Alguns produtos precisavam de áreas grandes, o que ia na contramão de shoppings.

Conseguimos, para esses conceitos, viabilizar todo o cardápio para uma loja de 50 metros quadrados (a menor do catálogo de unidades, com investimento a partir de R$ 950 mil).

O CEO do Habib's, Alberto Saraiva Foto: Divulgação/Habib's/Claudio Gatti

E qual o principal conselho para alguém que queira começar nesse ramo de franquias?

Continua após a publicidade

Como empreendedor, minha principal filosofia sempre foi: oferecer produto de qualidade a preços baixos. Já no meu primeiro negócio, uma padaria, eu coloquei o preço dos pães 30% mais barato do que a média do mercado.

E tinha filas de gente querendo comprar. E, claro, agora, eu garanto os preços mais competitivos porque eu tenho um negócio verticalizado. É a verticalização (centralização) que nos permite fazer promoções agressivas.

E acho que o conselho mais valioso que posso dar e que vale para qualquer setor é: acredite. Empreender é um desafio, tem que ter garra, compromisso e, acima de tudo, tem que acreditar que vai dar certo.