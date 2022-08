Negócios de idiomas se reinventam para atender demanda de profissionais

No mercado de trabalho, é cada vez mais latente a busca por profissionais com soft skills bem desenvolvidas, capacidade de autogestão e visão empreendedora. E com a globalização de carreiras, saber outro idioma pode abrir mais portas e atrair mais oportunidades de crescimento.

Pesquisa da Catho mostra que dominar uma segunda língua pode aumentar o valor do salário em 83%, a depender da área e do cargo. Além disso, a habilidade incrementa as chances de contratação e promoção. De olho nesse movimento, empresas que ofertam cursos de idiomas ganham impulso com a demanda profissional e chegam a remodelar o negócio.

Foi o que ocorreu com a rede de franquias Park Idiomas, que se transformou na Park Education, foi além do ensino de inglês e passou a oferecer cursos voltados ao futuro do trabalho. Os conteúdos, em inglês e português, envolvem inovação, criatividade e empreendedorismo. Já as aulas de espanhol se mantêm voltadas à língua espanhola apenas.

Eduardo Pacheco, fundador da Park Education, escola que foi além do ensino do inglês e passou a oferecer conteúdos voltados ao mercado de trabalho Foto: Ricardo Matsukawa - 13/10/2020

“Olhando para o futuro do trabalho, a Park viu oportunidade de desenvolver um negócio que transformasse a criança em indivíduo pronto para o futuro do trabalho, um adulto transformador, empreender, criativo e no mundo da tecnologia”, diz o co-CEO e cofundador da Park Education, Eduardo Pacheco.

Com a adaptação dos conteúdos, o público de 5 a 14 anos cresceu, pois viu-se a necessidade de iniciar o desenvolvimento das habilidades cada vez mais cedo. Para os adultos, a empresa se guiou pelo entendimento do lifelong learning e oferece mais de 28 cursos para desenvolver pessoas em cinco pilares indicados por Pacheco: pensamento crítico, solução de problemas, comunicação eficiente, capacidade de colaborar e liderança.

Há, por exemplo, uma jornada de aprendizado bilíngue para desenvolver competências como oratória boa comunicação, aprimorar habilidades para entrevistas de emprego e entender os fundamentos do marketing.

Nossa transformação se deu porque o mercado se transformou, então não podíamos ser só escola de línguas Eduardo Pacheco, co-CEO e cofundador da Park Education

A remodelação do negócio começou em 2019 e foi lançada no ano seguinte, às vésperas da explosão da pandemia no Brasil. Imersa na tecnologia, a Park Education implementou todos os cursos online em uma semana e seguiu expandindo. No ano passado, 15 escolas foram abertas e neste ano, mais nove. Ao todo, são 85 unidades em operação e 20 prestes a inaugurar.

Só nos três primeiros meses de 2022, a rede contabilizou 30% mais matrículas em relação ao mesmo período de 2021. “Tudo advém do momento do mercado. Nossa transformação se deu porque o mercado se transformou, então não podíamos ser só escola de línguas”, completa Pacheco.

Aprender com nativos

Outra empresa que também viu a necessidade de adaptar a oferta de cursos foi o Cambly, plataforma online que conecta professores nativos do inglês a quem deseja aprender o idioma. “Aos poucos, o negócio foi entendendo o público que se beneficiaria mais e desenhando o produto, ficando mais adaptado”, conta a gerente-geral da companhia no Brasil, Julia Paco.

Hoje, ela diz, o maior volume de alunos brasileiros é de profissionais que desejam se capacitar para o mercado de trabalho. Por isso, o negócio foca os esforços de produto e comunicação nesse perfil. Com possibilidade de aulas agendadas ou on demand, a pessoa escolhe quantos dias e minutos por semana quer dedicar aos estudos e elege o professor que mais se adequa ao objetivo.

Julia Paco, gerente-geral do Cambly no Brasil Foto: Patrick Clark

“Temos tutores de diferentes áreas de especialização, como ex-pilotos ou que trabalham com aviação, que são do marketing ou desenvolvedores. Os alunos conseguem fazer uma busca rápida e encontrar uma grande variedade de professores que vão ensinar o vocabulário específico para a profissão, para o interesse deles, com conteúdo mais específico”, ela explica.

Pessoas fluentes em inglês têm possibilidade de ganhar mais e estão mais abertas a promoções ou carreiras internacionais” Julia Paco, gerente-geral do Cambly no Brasil

Há dez anos no mercado, sendo sete no Brasil, a empresa cresceu 132% em faturamento em 2021 e tem a meta de dobrar o número de alunos este ano. Também, trabalha na expansão do modelo B2B para atender a demanda de empresas que oferecem o Cambly como benefício aos colaboradores.

“Hoje, pessoas fluentes em inglês têm não só possibilidade de ganhar mais como estão mais abertas a promoções ou carreiras internacionais. Isso é uma vontade cada vez mais latente na população e impacta nosso negócio, que é um produto bem estruturado para esse público”, completa Julia.

Conexão Brasil-China

Além do inglês, outra língua com demanda no mundo dos negócios é o mandarim. Pela forte representação da China na economia global, pessoas que trabalham com investimentos, relações internacionais ou comércio exterior podem se deparar com a necessidade do idioma. Por isso, naturalmente, o público que busca os cursos do Pula Muralha está pensando no mercado de trabalho.

“Quando decidi estudar mandarim, tinha uma parte de motivação de conhecer outra cultura, mas o fator de decisão foi porque achei que o idioma podia ajudar na minha carreira”, diz o jornalista brasileiro Lucas Brandt, cofundador do negócio ao lado da esposa Si Liao, que é chinesa e está por trás da metodologia e ensino do curso.

Os dois se conheceram como aluno e professora, no Brasil, e antes de abrirem a empresa, já compartilhavam sobre a cultura e o idioma da China em um canal no YouTube. Pela demanda dos internautas, eles formaram uma turma em 2017, com seis pessoas e aulas ao vivo.

Lucas Brandt e Si Liao, fundadores do canal e da plataforma Pula Muralha. Foto: Autorretrato

O ano de 2018 veio para validar o negócio, que se consolidou no ano seguinte. Com alunos em mais de 700 cidades do Brasil, tendo matriculado mais de 8 mil, o Pula Muralha cresceu 145% em 2020 comparado a 2019.

Hoje, já estruturada como uma plataforma de ensino, o Pula Muralha oferece um ensino híbrido: conteúdos gravados com encontros particulares ao vivo. Além do curso padrão, em que a pessoa segue um plano de aulas por três, seis ou nove meses, há atendimentos personalizados de acordo com a necessidade do estudante.

Por exemplo: se a pessoa precisa desenvolver um vocabulário para atuar com um maquinário ou setor específicos, pode solicitar uma abordagem individualizada. “Quando a pessoa tem demanda particular, a gente faz um ou dois encontros semanais. A maioria dos alunos particulares tem demanda de carreira ou acadêmica”, explica Brandt.

Por si só, o curso já prepara os alunos para a cultura chinesa, tão importante quanto o idioma nas relações de trabalho. “São detalhes como entregar e receber um cartão de visita com as duas mãos e olhar para o cartão, o que coloca uma carga de respeito que no profissional é importante. Ou entender como se dá um almoço ou jantar de negócios. Tem elementos culturais que a gente inclui no decorrer das aulas”, ele exemplifica.

