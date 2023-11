Um vídeo que mostra uma panela que “cozinha sozinha” viralizou no X, antigo Twitter, somando 4,5 milhões de visualizações até esta quarta-feira, 22. O vídeo em questão mostra que a panela tem seis compartimentos, onde são colocados os diferentes ingredientes de uma receita: frango cru, cebola, manteiga, molho de tomate, algum tipo de creme e temperos. Depois, a panela fica responsável pelo restante do preparo.

A panela inteligente é chamada de foodease e está em desenvolvimento há mais de dois anos. O produto está nas plataformas de financiamento coletivo Kickstarter, onde arrecadou US$ 20.501 de 71 apoiadores, e Indiegogo, onde conseguiu US$ 33.088 de 113 apoiadores.

Os criadores do produto afirmam que quem cozinha em casa geralmente consegue fazer refeições mais baratas e saudáveis - no entanto, isso leva tempo e demanda habilidade. Por isso, a foodease estaria sendo pensada para distribuir os ingredientes, mexer e regular a temperatura, tudo automaticamente, o que possibilitaria que as pessoas economizassem até 10 horas por semana na cozinha, dizem. O produto ainda poderá ser desmontado e seus componentes serão próprios para a máquina lava-louças, facilitando a limpeza.

Um aplicativo também está sendo desenvolvido para se conectar ao produto - ele está sendo testado para conectividade Bluetooth e Wi-Fi. O aplicativo deverá oferecer uma lista de receitas de todo o mundo, elaboradas por chefs, com o passo a passo para auxiliar quem não tem muita familiaridade com a cozinha, além de permitir a criação e a personalização de receitas pelo usuário.

Panela inteligente que 'cozinha sozinha' é chamada de foodease e está em desenvolvimento há mais de dois anos. Foto: foodease via kickstarter.com

Segundo as atualizações disponíveis nas páginas de campanha, os criadores receberam os primeiros protótipos no início de setembro e atualmente estão realizando inúmeros testes no produto. Uma linha do tempo indica que a previsão é que a produção comece em dezembro, com as primeiras panelas foodease saindo da fábrica em fevereiro de 2024.

Na página de campanha no Indiegogo, é possível encontrar ofertas de pré-venda do produto, disponíveis para entrega exclusivamente nos Estados Unidos. A previsão de entrega aparece como adiada de março de 2024 para junho do mesmo ano. Em uma promoção limitada de Black Friday, é oferecida uma assinatura premium vitalícia grátis do aplicativo para quem fizer o pedido antecipado de uma foodease. Também é possível acompanhar vídeos de receitas feitas na panela inteligente nos perfis oficiais no YouTube, Instagram e TikTok.