Parceria destina R$ 116 milhões para inovação industrial em pequenas empresas

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) firmaram parceria para liberar R$ 116 milhões para que startups, micro e pequenas empresas tirem do papel o desenvolvimento de projetos de inovação industrial. O anúncio será feito durante o 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria, na quarta, 27, e quinta, 28.

Este é o quarto contrato celebrado entre as duas instituições, com valor recorde de contratação desde o início da parceria, em 2017. A previsão é de que, no total, sejam investidos R$ 390 milhões, com os aportes das Unidades Embrapii e das empresas.

Os recursos empregados são para o desenvolvimento tecnológico e maior competitividade das empresas de pequeno porte. O acordo prevê ainda a intensificação da divulgação e ampliação dos contratos firmados com empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Os recursos empregados são para o desenvolvimento tecnológico e maior competitividade das empresas de pequeno porte. Foto: Christina Morillo/Creative Commons

A execução do contrato tem início em janeiro de 2024, com duração até janeiro de 2027. Estima-se que o novo acordo viabilize o desenvolvimento de 700 projetos de inovação industrial e o atendimento a cerca de 800 empresas em todo o Brasil.

Os números superam os resultados dos três contratos anteriores. Os recursos aplicados pelo Sebrae nos contratos assinados nos anos de 2017, 2019 e 2021 foram da ordem de R$ 59,8 milhões, com investimentos totais da parceria chegando a R$ 271,5 milhões.

Os recursos serão utilizados no modelo de apoio Lab2Mkt da Embrapii, voltado para micro e pequenos negócios e startups. Nele, a organização garante o aporte de até 50% do valor do projeto em recursos não reembolsáveis. O restante é coberto pela contrapartida da empresa e da Unidade Embrapii.

Continua após a publicidade

O diferencial desta parceria é que o Sebrae também investe recursos financeiros, que cobrem até 70% do valor da contrapartida da empresa. Isso diminui o valor do investimento de que ela precisaria dispor e os riscos da inovação. Considerado o valor global do projeto, os recursos do Sebrae, Embrapii e Unidade Embrapii podem chegar a 90% do total. Neste caso, a empresa ficaria responsável por apenas cerca de 10% do valor do projeto.

Como principais pré-requisitos para receber o apoio, as empresas devem ter CNAE Industrial ou TIC e faturamento abaixo de R$ 4,8 milhões no ano anterior. Além disso, devem apresentar projetos com escala de maturidade tecnológica de 3 a 9. O apoio da Embrapii é feito em todo o ciclo de desenvolvimento tecnológico, desde a pesquisa básica até o produto final, diminuindo, assim, o risco das empresas no investimento em inovação.

O programa tem as seguintes modalidades:

Desenvolvimento Tecnológico: projetos de inovação de apenas uma pequena empresa. O valor aportado pelo Sebrae pode chegar a R$150 mil.

Encadeamento Tecnológico: projetos de inovação de um pequeno negócio em parceria com uma média ou grande empresa. O valor aportado pelo Sebrae pode chegar a R$ 200 mil; e

Aglomeração Tecnológica: projetos de inovação desenvolvidos em parceria com pequenos negócios com ou sem a presença de médias ou grandes empresas e/ou fundos de investimento. O valor aportado pelo Sebrae pode chegar a R$ 300 mil.

Por meio da parceria com o Sebrae, a Embrapii oferece às empresas de pequeno porte, e startups, acesso à infraestrutura e a conhecimentos científicos e tecnológicos das Unidades Embrapii.

Continua após a publicidade

Trata-se de uma rede de 96 centros de pesquisa de excelência credenciados em todo o país para desenvolver os projetos de pesquisa apoiados pela instituição. Juntos, eles reúnem uma rede de aproximadamente 4 mil pesquisadores.

Como conseguir os recursos

Para obter os recursos, as empresas devem apresentar seus projetos às unidades Embrapii, que serão responsáveis pela aprovação do projeto e pelo repasse dos recursos.

Esses centros são compostos por especialistas que desenvolvem soluções de acordo com as necessidades.