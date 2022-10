Como as PMEs podem se preparar para a temporada de compras

Publicidade

Um estudo da Meta com pequenos e médios negócios mostra que 59% dos empreendedores brasileiros usam as ferramentas digitais para fazer anúncios. Esse pode ser um grande trunfo nos dois últimos meses desse ano, que congrega importantes eventos que podem resultar em vendas, como Copa do Mundo, Black Friday e Natal.

Mas é preciso usar os recursos com estratégia. Publicar apenas fotos de produtos com preço não serve mais. “Temos a vantagem de ter várias opções: mensagem de texto para adquirir demanda, reels, vídeo, carrossel de fotos. Nem todo mundo tem conteúdo em vídeo, que está em alta, mas tem muitas possibilidades”, diz Carolina Piber, diretora de negócios da Meta para pequenas empresas na América Latina.

Black Friday é apenas uma das festas do varejo que prometem aquecer o mercado para pequenos negócios Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 13/11/2019

Uma dica importante é ter uma identidade única em todas as redes sociais, uma vez que a audiência circula por elas. “O sucesso do pequeno negócio vai estar relacionado à experiência que o cliente tem.” E por mais que falte pouco para o fim do ano, ainda dá tempo de se preparar - e quanto antes melhor, uma vez que os consumidores estão propensos a antecipar em um mês as compras do Natal.

Estratégia em rede social

Para Andre Fonseca, CEO da Bornlogic, empresa de soluções para anúncios digitais, é preciso levar para o online aquele relacionamento próximo que os consumidores costumam ter nas lojas com os vendedores. “O segredo para todo empreendedor é mostrar contexto e personalização sobre o valor dos produtos e serviços”, diz.

Nesse sentido, a Bornlogic transforma os vendedores das empresas que atende em criadores de conteúdo e providencia vídeos curtos que podem ser usados em diferentes redes sociais. De forma integrada, o material permite falar diretamente com o vendedor e há opções para comprar no e-commerce ou no chat, por exemplo.

Também é importante que as experiências online e offline estejam conectadas, o que entrega uma melhor jornada do cliente. De acordo com o estudo Holiday Season, encomendado pela Meta e realizado pela Toluna em agosto de 2022, 52% dos brasileiros pesquisam na internet antes de comprar na loja e 30% fazem o contrário.

Assim, na hora de criar um anúncio digital, Fonseca recomenda direcioná-lo bem ao público desejado e investir em bons conteúdos, o que significa demonstrar criatividade, calor humano, autenticidade, personalização e valores.

Ele considera importante investir dinheiro de mídia, mesmo que seja um valor baixo. Se ainda assim for inviável, é esse “conteúdo incrível” que vai conquistar o internauta, sendo que vale apostar em referências aos memes ou à novela do momento de acordo com o perfil da empresa.

Preparo financeiro

Além de pensar na divulgação, organizar o negócio financeiramente também é desejado. Leonardo Coelho, fundador da Peak Invest, fintech de crédito para PMEs, recomenda um mapeamento de custos e despesas, análise de estoque e um estudo das possibilidades de fretes, descontos e formas de pagamento.

“Acredito que grande parte das empresas ligadas aos grandes marketplaces têm problema de estoque parado, que não vendeu em determinado momento e é dinheiro parado sem gerar caixa”, comenta.

Embora a aquisição de crédito seja uma opção para driblar esse desafio, ela só deve ser considerada se o negócio estiver bem estruturado. “Se a empresa já está com deficiência de caixa, nem sempre é o melhor momento para tomar crédito, é melhor trabalhar para o estoque virar dinheiro.”

Coelho também recomenda estudar muito bem o fluxo de caixa, considerando que, ao comprar o produto, o empreendedor paga à vista ou com prazo curto, mas vende com prazo alongado de parcelamento.

Uma boa opção, segundo ele, é considerar o PIX, que já se tornou bastante atrativo para o varejo. Operar com essa forma de pagamento, mesmo oferecendo desconto para receber à vista, vale a pena. Em todo o planejamento de caixa, outros fatores a serem considerados são impostos, custos fixos, salário de profissionais e investimento em marketing.