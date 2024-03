Após perceberem um mercado praticamente inexplorado, os irmãos gaúchos Lucas Ferraz, 36, e Fernanda Ferraz, 34, criaram a Clarke Agency, em São Paulo, empresa que faz apresentações mais sofisticadas em PowerPoint. O negócio faturou R$ 3,3 milhões em 2022.

Lucas precisou do serviço em 2017 e percebeu que apenas duas empresas trabalhavam com a criação de apresentações no Brasil. Além da escassez, o preço surpreendeu: para cerca de 350 slides no prazo de dez dias, o valor cobrado foi R$ 400 mil – mais de R$ 1 mil por página. Então, Lucas aproveitou a oportunidade para enriquecer, como ele mesmo diz. Em 2018, ele se desligou da startup onde trabalhava e, junto com Fernanda, resolveu tirar a ideia do papel.

Dupla fatura milhões com criação de PowerPoints Foto: Divulgação/Clarke Agency

PUBLICIDADE Os irmãos investiram R$ 20 mil para abrir a Clarke Agency em 2019. Em pouco mais de uma semana, já estava em operação. Publicitário, Lucas ficou responsável pela parte operacional e de marketing da empresa. Formada em produção multimídia, Fernanda fazia os designs e gerenciava o negócio. Hoje, a agência na avenida Faria Lima, região que concentra o mercado financeiro de São Paulo, conta com 20 trabalhadores freelancer que atuam na criação das apresentações. A expectativa é de que esse número chegue a 80 em 2024, com novos projetos. No ano passado, a Clarke Agency abriu uma filial em Lisboa (Portugal) para atender a empresa aérea Lufthansa.

