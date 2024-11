As franquias mais caras do Brasil podem ter investimento inicial de R$ 6 milhões. Apesar do valor alto, os rendimentos também podem ser bem atrativos. “O investimento maior leva normalmente a um retorno proporcionalmente maior”, afirma a diretora-executiva da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Fabiana Estrela.

Custo de uma franquia é influenciado principalmente pela estrutura necessária e pelo valor da marca Foto: Estadão