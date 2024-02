A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou a lista das 50 maiores franquias do Brasil, com a Cacau Show na liderança pelo segundo ano consecutivo. A marca atingiu o número de 4.216 unidades em 2023, crescimento de 10,7% em relação ao ano anterior, quando conquistou a liderança.

O restante do top 5 do ranking também se manteve inalterado em relação à 2022. O Boticário continua na segunda posição, com 3.689 unidades, seguido por McDonald’s (2.662 unidades), Colchões Ortobom, (2.380 unidades) e OdontoCompany (1.899 unidades).

Cacau Show se manteve no topo da lista das 50 maiores franquias do Brasil em 2023. Foto: Lailson Santos/Cacau Show

O ranking de 2023 conta com duas estreantes: Cresci e Perdi (41°, com 466 unidades) e Decor Colors (42°, com 441 unidades). O Burger King, por sua vez, ficou em 10°, entrando no top 10, com 1.331 unidades.

O ranking da ABF envolve exclusivamente associadas e é elaborado a partir do banco de dados da entidade e baseado nas informações inseridas pelas próprias redes. A lista atual conta com 51 marcas no total, devido a um empate no 25° lugar.

Veja a seguir quais são as 50 maiores franquias do Brasil, segundo a ABF.