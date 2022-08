Reduzir preços ao invés de aumentar pode ser estratégia para empreendedores ganharem mercado

Períodos em que a inflação está em patamar elevado exigem de empreendedores capacidade de adaptação. Atualmente, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses no Brasil está em 11,89% e, com isso, toda a cadeia de suprimentos sofre com custos mais caros.

Com retomada da economia e intensificação da vacinação contra covid-19, a pandemia deixou de ser o fator mais determinante no quesito dificuldade para PMEs. Agora, são os custos, afirma o analista de serviços financeiros do Sebrae Giovanni Beviláqua “Esse tipo de cenário afeta o empreendedor por dois lados: o aumento dos preços e a redução de clientes, que têm menor renda.”

O quadro impõe o desafio de encontrar um equilíbrio entre aumento de custos – com fornecedores e contas básicas – e preço final ao consumidor. Uma das partes mais difíceis nessa equação é saber quanto poderá ser repassado, se é que isso poderá ser feito. Para conseguir entender como o mercado pode se comportar em relação aos valores praticados é essencial ter conhecimento de alguns pontos-chave sobre o próprio negócio.

A saída pode estar em baixar os preços ao invés de aumentar, avalia o economista e professor de MBAs da FGV Roberto Kanter. Segundo ele, o empreendedor pode realizar testes, para ver se esse tipo de cenário pode ser aplicado na realidade do empreendimento. “Se o empresário tem conhecimento do próprio mercado e facilidade em vender o produto, pode trabalhar com preços menores. Dessa forma, vai avaliar o comportamento da demanda. Às vezes, com o preço mais baixo, a procura pode aumentar, o que compensaria.”

Mas, para conseguir fazer isso ou qualquer alteração de preços, é necessário observação, estudo e estratégia. De acordo com Kanter, a melhor maneira de entender a complexidade do cenário é acompanhar a demanda, produto ou serviço comercializado e concorrentes.

Na economia, existe a elasticidade-preço da demanda, que também podemos chamar de sensibilidade. Isso indica o impacto da variação de preços no mercado consumidor. Por exemplo, o transporte público, explica o professor da FGV, costuma ter uma elasticidade menor, já que, mesmo que aumentem os preços das tarifas, a demanda não deverá ter uma tendência de queda muito acentuada.

Porém, para aplicativos de transporte particular, isso muda. “Muitas vezes, o pequeno e médio gestor acredita que a única forma de recuperar receita é aumentando o preço. Mas isso pode ser um tiro no pé. Produtos mais elásticos sofrem em demasia com aumentos e se beneficiam com quedas nos valores cobrados, já que podem ganhar mercado dos concorrentes.”

Em mercados com muita concorrência, essa sensibilidade tende a ser sempre maior. Quanto maior a disputa por fatias de mercado, mais difícil fica o repasse de custos. “Às vezes, você aumenta o valor cobrado, mas o concorrente não segue o mesmo caminho. Isso pode levar a perda de mercado”, explica o economista.

Beviláqua, analista do Sebrae, complementa que a principal orientação nesses casos é conhecer a estrutura financeira do negócio e ter controle da gestão para entender quais são os custos que impactam o empreendimento. “A partir daí, pode-se começar a saber o que é possível ter de repasse.”

É esse tipo de desafio que Silvana Molinari, de 60 anos, dona do restaurante Aroma e Sabor, no centro de São Paulo, vem enfrentando desde antes da pandemia, mas com certo agravamento a partir da crise sanitária. Ela conta que o ticket médio que as pessoas costumam gastar naquela região não é muito alto e a quantidade de clientes segue caindo há uns cinco anos.

Silvana Molinari, dona do restaurante Aroma e Sabor, no centro de São Paulo

Em meio a tudo isso, ela e o marido chegaram à conclusão que o repasse ao cliente final não poderia seguir o mesmo ritmo do aumento nos custos. Não adiantaria ter preços mais altos com menos vendas. “Temos muitos clientes que estão conosco há três décadas. Sabemos que não conseguiriam pagar os preços que precisaríamos cobrar com reajuste.” Eles até cogitaram baixar os valores para avaliar se a demanda aumentaria, mas, segundo Silvana, a situação do local é peculiar e a circulação de pessoas vem diminuindo.

Mas ela ressalta: “Mesmo não reduzindo preço, é quase como se estivéssemos, porque o processo que fazemos é bem semelhante. Nossa margem está muito estrangulada. Aumentamos a tabela do restaurante em 4% há uns 4 meses. No mundo ideal, tínhamos de aumentar todos os meses.” A pandemia forçou o casal a compreender melhor o fluxo de caixa da empresa. Esse é um ponto sensível para PMEs, de acordo com Kanter, da FGV. “A inflação alta obriga o gestor a olhar para dentro.”

Alternativas para inflação

Existem algumas opções para que o empreendedor consiga driblar um pouco estes efeitos da inflação alta no negócio. Para Kanter, reduzir o portfólio e realizar análise de produtos para evitar aplicar dinheiro em estoque ruim, tendo maior critério na variedade de produtos, podem auxiliar nesse cenário. Além disso, donos de negócios devem avaliar quais produtos vendem melhor, procurar sempre os melhores fornecedores, aumentando poder de barganha, para ter boa competitividade.

Silvana Mollinari, do Aroma e Sabor, apostou na diversificação de produtos. Atualmente, o estabelecimento atua com coffee break para empresas e eventos residenciais. “Não dá para sobreviver somente vendendo comida, como fazíamos antes.” Além disso, a empreendedora conta que mantém fornecedores de qualidade, mas vem alterando itens. “Não compro mais filé mignon, agora optamos pelo coxão mole.”