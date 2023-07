No final dos anos 1990, em Marília (SP), Eduardo Lopes começava a pegar gosto pela programação. O avanço da ainda pouco conhecida internet e a presença cada vez mais constante dos computadores no dia a dia das pessoas eram fatores propícios para despertar a curiosidade do garoto, ainda adolescente.

A morte precoce do pai fez com que, aos 13 anos, Lopes tivesse a necessidade de procurar emprego para ajudar nas contas em casa. Foi aí que teve a ideia de ligar para diferentes empresas da cidade e se oferecer para invadir seus sistemas.

“Falava que eu era de Marília e perguntava se eles gostariam que eu fizesse um teste de vulnerabilidade”, conta, ao explicar que pedia em troca uma carta de recomendação para um trabalho na área, caso o trabalho fosse bem-sucedido.

Depois de quatro cartas de recomendação e muitos telefonemas do orelhão, Lopes foi convidado para trabalhar em uma empresa de hospedagem de websites, onde começou sua carreira profissional. O garoto cresceu, ganhou experiência e foi, então, convidado para montar a área de segurança da Advanta, empresa de tecnologia de Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

“Comecei a fazer igual aos telefonemas no orelhão do passado. Batíamos na porta e oferecíamos testes de vulnerabilidade gratuitos. Caso achássemos algo, mostrávamos para eles e apresentávamos nossos serviços”, diz Lopes. Com a mudança para São Paulo e os anos de trabalho na Advanta, ganhou experiência e contatos, o que fizeram com que pensasse cada vez mais em empreender com o próprio negócio.

O então chefe de Lopes foi o que mais o incentivou a buscar a nova empreitada. “Vai dar certo, nós já conversamos sobre isso. Se der algum problema, você vem aqui e bate na porta, somos sua segunda casa”, disse seu chefe então. Lopes topou o desafio e criou a Redbelt Security, uma consultoria de TI, especializada em segurança cibernética .

Hoje atende grandes bancos

Nascida em Barueri, em 2009, a empresa de Lopes foi crescendo aos poucos, oferecendo serviços para pequenas empresas e órgãos públicos, como prefeituras. Começando com apenas um funcionário, foi se expandindo, mudou-se para a capital paulista e hoje atende alguns dos maiores bancos do País.

“De uma empresa de um colaborador só, hoje estamos com mais de 165 e com um faturamento acima de R$ 55 milhões no último ano”, afirma Lopes, hoje com 37 anos.

Atualmente a cartela de clientes de Lopes é composta, em sua maioria, por empresas do setor financeiro e industrial. Por questões de segurança e contratuais, a companhia não pode divulgar os nomes de quem atende. Há alguns anos deixou o atendimento de órgão públicos, focando 100% em clientes da iniciativa privada.

“Dos top cinco bancões hoje no mercado, dois são clientes nossos. Nos bancos de médio porte, basicamente 70% deles são atendidos por nós”, afirma Lopes, que, além de fundador, é CEO da Redbelt. Nos últimos três anos, o crescimento foi de mais de 40% ao ano.

“Há pouquíssimas empresas e pouquíssimos profissionais capacitados para atender hoje”, explica Lopes. Ele conta que o resultado da empresa vai na esteira dos cada vez mais frequentes ataques virtuais e a necessidade de negócios de diferentes portes contratarem sistemas de segurança, ativos e reativos.

“Os criminosos tentam invadir a maior quantidade possível de empresas para parar o ambiente delas e pedir um dinheiro de resgate”, explica. Por conta disso, o funcionamento da companhia ocorre 24 horas por dia, sete dias por semana.

Mercado de TI cresce

Os números da Redbelt não são acaso. O setor de tecnologia continua crescendo, apesar das dificuldades macroeconômicas e da crise trazida pela pandemia. O movimento é global, mas também tem representação importante no Brasil;

Estimativas da consultoria IDC Brasil, por exemplo, projetam que o mercado de tecnologia da informação e comunicação (TIC) tenha um crescimento de 4% no País neste ano, em comparação com 2022. O mesmo relatório aponta um crescimento de 8,7% no consumo de tecnologia pelas empresas brasileiras neste ano.