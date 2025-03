O carioca Rafael Silva, de 27 anos, sabia desde cedo que trabalharia em um escritório de advocacia para seguir os passos da família, mas não gostou do ramo. Deixou a faculdade de Direito e passou a competir no fisiculturismo. Ao perceber as críticas que as academias recebiam, resolver fundar a Silva Gym em 2022, com a ajuda dos amigos Rodrigo Viegas e Eduardo Prado, ambos de 27 anos.

O carioca frequentava academias e sempre ouvia críticas sobre a lotação, o clima hostil e a falta de acompanhamento profissional. Ele decidiu usar os problemas como inspiração para abrir o próprio negócio.

Rodrigo Viegas, Rafael Silva e Eduardo Prado, fundadores da Silva Gym. Foto: Silva Gym/Divulgação

O primeiro diferencial é justamente a lotação controlada. Há um limite de alunos matriculados, que varia de acordo com o tamanho da unidade. Além disso, as aulas são com horário marcado, personal trainer para acompanhar todos os exercícios, e tripés para gravação dos treinos. As mensalidades chegam a quase R$ 900. A Silva Gym já tem três unidades no Rio de Janeiro e deve desembarcar no bairro de Moema, na cidade de São Paulo, até abril. Quer saber mais sobre a trajetória do negócio? Leia a reportagem completa, disponível neste link.