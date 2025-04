Em 2023, o cirurgião-geral dos Estados Unidos, o médico Vivek Murthy, publicou um relatório no qual chamava a atenção para o que chamou de “epidemia de solidão” no país, alertando para os efeitos negativos dessa situação à saúde. “A solidão e o isolamento social aumentam o risco de morte prematura em 26% e 29%, respectivamente”, diz o documento. “De forma mais ampla, a falta de conexão social pode aumentar o risco de morte prematura tanto quanto fumar até 15 cigarros por dia”, compara.

Mas, afinal, de que maneira criar e manter vínculos pode impactar a saúde? A forma de fazer amigos mudou? Algumas amizades têm mais qualidade do que outras? Como identificar se é hora de desistir de uma relação?

Neste episódio do vodcast, esses e outros temas são analisados por Bruno Terra, psiquiatra e neurocientista, e Larissa Magrisso, jornalista e fundadora do Lúcidas, plataforma sobre amizade feminina. O episódio tem a apresentação da colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e a participação de Thaís Manarini, editora de Saúde.